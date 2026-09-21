La ley de Bienestar Animal cumple tres años: las adopciones de perros y gatos se desploman

La Ley de Bienestar Animal está a punto de cumplir tres años en vigor y los datos sobre abandono y adopción de perros y gatos no reflejan ese escenario que vaticinaban PSOE y Podemos cuando aprobaron la norma animalista. Los abandonos siguen estancados en España y las adopciones han caído hasta su nivel más bajo de los últimos cinco años.

El último estudio Él Nunca Lo Haría de Fundación Affinity, correspondiente a 2025, contabiliza 285.720 perros y gatos que llegaron a centros de acogida de toda España: 169.268 perros y 116.452 gatos. La propia Fundación considera que las cifras de los últimos años muestran "una situación de estancamiento más que una mejora real".

Según los datos del estudio, los abandonos no se están reduciendo. Año tras año, cientos de miles de animales siguen llegando a protectoras y centros de acogida. Por otra parte, las adopciones tampoco atraviesan su mejor momento. En 2025 fueron adoptados unos 120.000 animales de los más de 285.000 que llegaron a los centros, lo que supone alrededor del 42%.

Solo cuatro de cada diez animales encuentran un hogar

El retroceso en las adopciones resulta especialmente acusado entre los perros. Se adoptaron unos 72.000, un 18% menos que en 2024 y la cifra más baja desde la pandemia. En el caso de los gatos fueron unos 48.000, un 14% menos que el año anterior.

El resultado es que las protectoras tienen que hacer frente a animales que permanecen cada vez más tiempo a la espera de una familia. Los perros y gatos adultos y sénior pasan más de un año de media en estos centros, mientras que los cachorros permanecen alrededor de tres meses.

Entre los factores que dificultan la adopción aparecen los problemas de comportamiento, la pertenencia a razas consideradas potencialmente peligrosas, las enfermedades crónicas, el tamaño y la edad.

Una de cada tres familias interesadas no adopta

El estudio ofrece además un dato especialmente revelador sobre el proceso de adopción. El 35% de las familias que mostraron interés en adoptar durante 2025 finalmente no lo hicieron.

Entre los principales motivos aparecen no encontrar el tamaño que buscaban y no aceptar las condiciones de adopción, aunque el informe no detalla cuáles son concretamente esas condiciones.

En los casos en los que el animal acaba regresando a la protectora, los motivos más habituales están relacionados con problemas de comportamiento o con que la familia descubre que la responsabilidad es mayor de la esperada.