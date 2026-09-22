El Registro de Donantes de Médula supera los 530.000 inscritos con cifra récord de trasplantes

En lo que va de año, más de 18.000 personas se han inscrito en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo), lo que supone una media de 77 al día. Con estas incorporaciones, el sistema roza ya los 533.000 inscritos, de los cuales algo más de la mitad son menores de 40 años. Así lo refleja la última memoria de actividad de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

Coincidiendo con el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, la institución ha hecho públicos los últimos datos de esta actividad, que vuelve a marcar cifras históricas. Durante el pasado año, 486 personas registradas hicieron efectiva la entrega de material biológico para receptores en España y en otros 29 países, lo que representa un incremento del 14 % respecto al ejercicio anterior y el volumen más alto registrado hasta el momento.

Asimismo, el sistema gestionado por la Fundación Josep Carreras recibió 846 peticiones, un 18 % más que el año previo. Gracias a este volumen, la probabilidad de encontrar un perfil compatible alcanza ya el 90 %, una mejora sustancial frente al 82 % que se registraba en 2012 con el inicio del Plan Nacional. Además, la mediana de tiempo de búsqueda se ha reducido a apenas 26 días. Cabe destacar que, en la actualidad, ocho de cada diez intervenciones se realizan mediante extracción de sangre periférica, evitando así la punción en quirófano.

Si se analizan las cifras por comunidades autónomas, Cataluña, la Comunidad de Madrid y Andalucía lideran la aportación en números absolutos. Sin embargo, en términos relativos, las mayores tasas por cada 100.000 habitantes se localizan en Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha.

El incremento de los procedimientos efectivos responde al crecimiento general de la base de datos, pero también a las mejoras técnicas introducidas en la caracterización genética y a la concienciación de los sectores de menor edad. Frente al 30 % de menores de 40 años que había hace una década, hoy representan el 52 %. La media de edad de las nuevas incorporaciones se sitúa en los 27 años, aunque existe un desequilibrio por sexo, ya que solo un tercio de los inscritos son varones.

Paralelamente, la autosuficiencia del sistema español sigue consolidándose. En este momento, el 26 % de los enfermos en nuestro país recibe tratamiento procedente de un ciudadano nacional, lo que disminuye la dependencia del exterior y garantiza la viabilidad del programa. A esto se suman las casi 61.000 unidades de sangre de cordón umbilical donadas y conservadas en la red de bancos públicos para casos urgentes.

A escala internacional, la generosidad de los españoles ha salvado 270 vidas fuera de nuestras fronteras. Nuestro país ocupa la quinta posición de Europa y la decimotercera del mundo en volumen de personas dispuestas a donar, y destaca especialmente en su efectividad. Con el objetivo de mantener esta línea ascendente, el Gobierno ha puesto en consulta pública la nueva Estrategia Nacional para los próximos cuatro años, buscando ampliar aún más el acceso a estas terapias vitales.