Muere la delfina Echo en el Oceanográfico de Valencia, la segunda pérdida del rescate de Canadá

El Oceanográfico de Valencia ha lamentado este jueves una triste noticia relacionada con su labor de recuperación de fauna marina. Se trata de la muerte de Echo, una de las cuatro delfinas que fueron rescatadas del polémico parque Marineland de Canadá el pasado mes de agosto. Este trágico desenlace supone un duro golpe para la institución valenciana, puesto que se suma al reciente fallecimiento de la beluga Jelly Bean, ocurrido la semana pasada, y que también formó parte de este complejo operativo internacional.

Según la información facilitada por las fuentes del acuario valenciano, el estado de salud de Echo siempre fue motivo de preocupación. La hembra de delfín llegó a las instalaciones españolas con graves problemas de visión y un historial clínico previo que requería de atención y seguimiento individualizados. A pesar de los constantes cuidados preventivos, en las últimas horas la situación se agravó de manera repentina. El cetáceo comenzó a manifestar importantes dificultades para tragar, a lo que posteriormente se sumaron varios problemas respiratorios que obligaron a su traslado urgente a la piscina médica.

Allí, el cuadro clínico continuó deteriorándose rápidamente a lo largo de la jornada del miércoles. A pesar de los denodados esfuerzos y la vigilancia ininterrumpida de los equipos de cuidadores y veterinarios del recinto, el animal falleció durante la pasada noche. Para esclarecer con exactitud los motivos del deceso, el equipo técnico del acuario llevará a cabo una necropsia en estrecha colaboración con los especialistas en patología veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

El traslado desde América del Norte se produjo tras el cierre de las instalaciones canadienses, en una operación internacional a contrarreloj para salvar a estos ejemplares que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad. Afortunadamente, no todas las noticias son negativas para el resto del grupo rescatado. Los otros cuatro animales que llegaron a la Península Ibérica procedentes del mismo parque evolucionan favorablemente y continúan bajo la estricta vigilancia de los profesionales valencianos, adaptándose poco a poco a su nuevo entorno.

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A través de un comunicado oficial, la institución situada en la emblemática Ciudad de las Artes y las Ciencias ha querido expresar su profundo dolor: "La pérdida de Echo supone un momento especialmente difícil para el equipo del Oceanográfico, que desde su llegada se había volcado en su atención y cuidado debido a sus necesidades particulares". Esta frase refleja el altísimo nivel de implicación que los biólogos y expertos depositan en cada uno de los ejemplares rescatados que llegan a España.

El gran esfuerzo humano y material del complejo levantino pone de manifiesto la vital importancia de los acuarios modernos en el rescate y la preservación de la biodiversidad marina. Este tipo de intervenciones internacionales demuestra que los recintos zoológicos de primer nivel son, de manera habitual, la única esperanza de vida para animales que provienen de entornos negligentes o clausurados. El firme compromiso de España con el bienestar animal y los programas de rehabilitación sigue siendo una referencia incuestionable a nivel global, a pesar de los amargos reveses que en ocasiones conlleva la atención clínica de especies con un estado de salud tan sumamente frágil y comprometido.