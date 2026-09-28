Hito del telescopio Webb: 500.000 estrellas en una porción minúscula de la galaxia

La imagen obtenida por el telescopio espacial James Webb revela cerca de medio millón de estrellas concentradas en una región de apenas 50 años luz de diámetro situada cerca del centro de la Vía Láctea, una región que representa apenas el 0,05% del diámetro total de la galaxia. Aunque esta distancia resulta inmensa a escala humana, representa una porción diminuta de la galaxia y una fracción prácticamente insignificante del universo observable.

La región está situada en las inmediaciones de Sagittarius C, una de las zonas de formación estelar más activas y complejas del centro de la Vía Láctea, explicó la agencia espacial estadounidense Nasa, que acaba de divulgar la fotografía y parte de los hallazgos asociados. La instantánea ofrece un nivel de detalle sin precedentes sobre una de las regiones más densas y turbulentas de la galaxia en la que se ubica el Sistema Solar y la Tierra.

La cifra resulta especialmente llamativa porque 50 años luz representan una extensión muy reducida en términos astronómicos. Para comparar, el disco de la Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro, por lo que la zona fotografiada equivale a una pequeña porción de la galaxia. Si se amplía la perspectiva al universo observable, cuya extensión se mide en decenas de miles de millones de años luz, el campo estudiado constituye una región prácticamente microscópica desde el punto de vista cosmológico.

El investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC) Rubén Fedriani, miembro del proyecto que está analizando minuciosamente el contenido de la fotografía, las interacciones astrofísicas e implicaciones cósmicas aún ignotas para la astrofísica, describió el centro galáctico como un "entorno abarrotado y turbulento, donde grandes nubes magnetizadas de gas forman estrellas que, a su vez, modifican el medio circundante mediante vientos, chorros de materia y radiación". Según subrayó, el Webb ha proporcionado "una cantidad extraordinaria de información sobre este escenario extremo" y los científicos "apenas han comenzado a analizarla".

Pese a esa reducida escala, el Webb ha identificado en ella alrededor de medio millón de estrellas, lo que ilustra la enorme concentración de materia existente cerca del núcleo galáctico. Allí las nubes de gas, los campos magnéticos, la radiación y los procesos de formación estelar interactúan en condiciones mucho más extremas que las que predominan en el entorno del Sistema Solar, según la explicación de la agencia estadounidense.

El proyecto de estudio de esta región de la galaxia está liderado por el estudiante de grado de la Universidad de Virginia Samuel Crowe, quien destacó que "nunca antes se había contado con observaciones infrarrojas de esta región con la resolución y sensibilidad alcanzadas por el Webb". Según explicó, el telescopio "está permitiendo observar por primera vez numerosas estructuras y fenómenos que permanecían ocultos a los instrumentos anteriores", además de "estudiar la formación estelar en condiciones imposibles de analizar hasta ahora".

Por su parte, el profesor de la citada universidad Jonathan Tan, asesor del proyecto, señaló que el centro galáctico constituye un laboratorio natural donde las teorías actuales sobre el nacimiento de las estrellas pueden someterse a sus pruebas más exigentes.

Protoestrellas

Entre las cerca de 500.000 estrellas visibles en la imagen destaca un grupo de protoestrellas, astros que todavía se encuentran en proceso de formación y acumulación de masa. Estas jóvenes estrellas generan potentes flujos de materia que brillan intensamente en el infrarrojo, emergiendo desde el interior de una nube oscura extremadamente densa. En el centro del conjunto se localiza una protoestrella masiva ya conocida por los astrónomos, cuya masa supera en más de treinta veces la del Sol.

La nube de la que emergen estas protoestrellas presenta tal densidad que bloquea la luz procedente de los objetos situados detrás de ella. Como consecuencia, algunas zonas aparecen aparentemente vacías en la imagen cuando, en realidad, se encuentran entre las regiones más pobladas del campo observado. Los investigadores consideraron que "esas nubes oscuras albergan nuevas generaciones de estrellas que todavía están naciendo".

Las observaciones también revelaron extensas emisiones de hidrógeno ionizado alrededor de la nube principal. Este fenómeno suele estar asociado a la intensa radiación emitida por estrellas masivas jóvenes, aunque los científicos reconocieron que la enorme extensión detectada por el Webb resultó inesperada y requerirá análisis adicionales.

Los resultados muestran cómo una región diminuta dentro de la inmensidad cósmica puede contener una riqueza astronómica extraordinaria. En apenas 50 años luz, una distancia insignificante frente a las dimensiones de la galaxia y más aún frente a las del universo observable, el Webb ha revelado medio millón de estrellas y ha abierto una nueva ventana para comprender cómo nacen y evolucionan los astros en algunos de los rincones más hostiles del cosmos.