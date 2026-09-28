La NASA muestra cómo nos protege la ciencia de los asteroides peligrosos

Cuando los astrónomos detectan un nuevo asteroide cercano a la Tierra, comienza una carrera científica para determinar hacia dónde se dirige y si existe alguna posibilidad de que impacte contra el planeta. Telescopios y observatorios de distintos países recopilan datos que permiten calcular su órbita y reducir progresivamente la incertidumbre sobre su trayectoria.

Este es uno de los escenarios que aborda Planetary Defenders: This Is Not an Exercise, una producción de la NASA que muestra cómo funciona en la práctica el sistema internacional de defensa planetaria y cómo reaccionan los científicos ante la aparición de un posible objeto peligroso.

Como es de suponer, la vigilancia de los objetos cercanos a la Tierra es una tarea permanente. Los científicos buscan nuevos asteroides, registran su posición y realizan observaciones sucesivas para determinar cómo se desplazan por el espacio.

Con cada nueva observación se obtienen datos más precisos sobre su órbita. Esta información permite calcular posibles trayectorias futuras y comprobar si el objeto podría acercarse peligrosamente a la Tierra.

El proceso requiere la participación coordinada de astrónomos, observatorios y organismos científicos de diferentes países. La información obtenida se comparte para mejorar los cálculos y determinar con mayor precisión el comportamiento del asteroide.

¿Qué ocurre cuando existe una posibilidad de impacto?

La detección de un asteroide no significa automáticamente que vaya a chocar contra la Tierra. Uno de los principales objetivos de la defensa planetaria consiste precisamente en determinar el nivel real de riesgo.

Para ello, los expertos analizan las observaciones disponibles y calculan diferentes escenarios de trayectoria. A medida que se incorporan nuevos datos, las estimaciones pueden cambiar y la probabilidad de impacto puede aumentar, disminuir o desaparecer.

El objetivo es obtener una evaluación cada vez más precisa y determinar si el objeto constituye realmente una amenaza.

La detección temprana es uno de los elementos fundamentales de la defensa planetaria. Localizar un asteroide con suficiente antelación permite estudiarlo durante más tiempo, calcular mejor su órbita y conocer con mayor precisión los posibles escenarios futuros.

Por eso, la defensa planetaria no comienza cuando un asteroide está a punto de llegar a la Tierra. El trabajo se desarrolla mucho antes, mediante programas de búsqueda y seguimiento destinados a identificar y catalogar los objetos que pasan cerca de nuestro planeta.

La defensa planetaria no consiste solo en desviar asteroides

Uno de los aspectos que muestra el documental es que proteger la Tierra frente a posibles impactos implica mucho más que desarrollar técnicas para desviar asteroides.

La primera línea de defensa es la detección. Después llegan la observación, el seguimiento, el cálculo de las órbitas y la evaluación del riesgo. Solo cuando se dispone de información suficiente es posible determinar qué medidas podrían ser necesarias ante una amenaza real.

La cooperación internacional resulta esencial durante todo el proceso. Ningún observatorio puede proporcionar por sí solo toda la información necesaria, por lo que los datos obtenidos por diferentes instituciones se combinan para construir una imagen más precisa de cada objeto.

Una red científica para vigilar el entorno de la Tierra

La defensa planetaria se apoya así en una red internacional formada por agencias espaciales, observatorios, astrónomos y centros de investigación. Su trabajo permite descubrir nuevos asteroides, seguir los que ya han sido identificados y estudiar aquellos que presentan características que requieren una vigilancia especial.

El objetivo final es reducir la incertidumbre. Cuanto más se conoce sobre un asteroide —su tamaño, composición, velocidad y trayectoria—, mayor es la capacidad científica para determinar si existe algún riesgo para la Tierra y cómo debería responder la comunidad internacional.

El documental de la NASA utiliza un caso de posible amenaza para mostrar precisamente ese proceso: desde la detección inicial de un asteroide hasta el momento en que los científicos consiguen determinar si existe realmente un peligro de impacto.