Starship hace historia: la nave de SpaceX alcanza la órbita terrestre y despliega 26 satélites

SpaceX logró poner en órbita terrestre este lunes el Starship durante la decimocuarta prueba de vuelo de la poderosa nave, un paso que la compañía calificó de "enorme hito" para el programa. El objetivo de la misión es avanzar hacia un sistema completamente reutilizable y demostrar nuevas capacidades del vehículo, entre ellas el despliegue de satélites de internet y la comprobación de diferentes mejoras incorporadas al escudo térmico.

El vuelo despegó hacia las 8:49, hora de la costa este de EEUU, las 12:49 GMT, desde Starbase, el complejo de SpaceX situado en el extremo sur de Texas, junto al golfo de México y cerca de la frontera mexicana. Los primeros minutos estuvieron marcados por la incertidumbre después de que uno de los motores se apagara antes de lo previsto. Durante la transmisión en directo, el portavoz de SpaceX, Dan Huot, indicó inicialmente que la nave no podría alcanzar la órbita, aunque poco después corrigió la información tras recibir una actualización de los ingenieros. Finalmente, la compañía decidió realizar la maniobra orbital.

La misión está diseñada para alcanzar una altitud aproximada de 275 kilómetros, aunque durante el vuelo el vehículo llegó a situarse alrededor de los 300 kilómetros de altura. El plan contempla que Starship complete unas seis vueltas alrededor de la Tierra durante un vuelo de casi diez horas. Una vez finalizada esta fase, está previsto que la nave realice un amerizaje en el océano Pacífico, al oeste de Chile. Los ingenieros irán evaluando periódicamente el estado del vehículo y, si detectan algún problema, podrán modificar el plan y ordenar el regreso antes de lo previsto.

Hasta esta prueba, las misiones de Starship habían seguido deliberadamente trayectorias suborbitales consideradas pasivamente seguras, con el objetivo de maximizar la seguridad pública y obtener datos de vuelos reales. Los 13 vuelos anteriores permanecieron restringidos al espacio suborbital. Tras el decimotercer vuelo, SpaceX consideró que el vehículo estaba preparado para intentar una misión orbital.

Starship performs its orbital insertion burn and enters orbit of Earth for the first time pic.twitter.com/LodrSTnEnl — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Alcanzar una órbita no depende únicamente de la altura, sino también de la velocidad que conserve la nave. Una vez que asciende lo suficiente, debe desplazarse lateralmente a gran velocidad. En una órbita baja terrestre, esa velocidad ronda los 28.000 kilómetros por hora. De esta manera, mientras la gravedad atrae continuamente al objeto hacia la Tierra, la curvatura del planeta se aleja debajo de él a un ritmo equivalente. SpaceX describe este movimiento como una caída libre continua que permite al vehículo permanecer en órbita.

Una de las principales novedades de esta prueba es el despliegue de satélites Starlink. Por primera vez, Starship lleva 26 satélites Starlink V3 destinados a aumentar las velocidades para los usuarios. En conjunto, la misión añadirá 26 Tbps de capacidad, aproximadamente veinte veces la capacidad de una misión de Falcon 9 equipada con satélites Starlink V2 mini. SpaceX confirmó durante el vuelo que los satélites habían sido desplegados con éxito y que se había establecido comunicación con los 26 aparatos.

Después de su despliegue, los satélites extenderán sus antenas y paneles solares y establecerán sus primeros enlaces con la Tierra y con el resto de la constelación mediante radiofrecuencia y enlaces láser. Posteriormente elevarán sus órbitas utilizando sus propios propulsores. Una vez completadas las comprobaciones en órbita, podrían comenzar a prestar servicio a los clientes pocas semanas después del lanzamiento.

La misión también incorpora tres satélites equipados con cámaras modificadas para escanear el escudo térmico de Starship y transmitir imágenes. El propio escudo es otro de los elementos sometidos a prueba durante este vuelo, con varias mejoras y experimentos derivados de los datos obtenidos en la decimotercera misión, cuando Starship permaneció flotando en el océano Índico.

Entre las modificaciones se encuentran mecanismos adicionales para sujetar las losetas del escudo térmico en las zonas con mayor riesgo de desprendimiento durante el ascenso. También se reforzaron áreas en las que se habían detectado posibles caminos por los que el gas caliente podía pasar por detrás de las losetas durante la reentrada. Además, se probarán losetas con un diseño curvado destinado a reducir el calentamiento en los espacios existentes entre ellas.

Starship es un vehículo reutilizable de algo más de 120 metros de altura formado por dos partes: el propulsor SuperHeavy, equipado con 33 motores Raptor y diseñado para regresar de forma controlada a la Tierra, y la propia nave Starship. El vehículo ha sido concebido para misiones a la Luna y Marte y también tiene un papel dentro de los planes de la NASA para las futuras misiones Artemis. La agencia estadounidense ha seleccionado a SpaceX para desarrollar una versión de Starship que pretende utilizar como módulo de alunizaje en Artemis 4, prevista para 2028.

El desarrollo del vehículo acumula años de pruebas. El primer test se realizó el 20 de abril de 2023, pese a que Elon Musk había previsto inicialmente que la llegada a la órbita se produjera en 2022. Desde entonces, las misiones se centraron en vuelos suborbitales y en la recopilación de datos. Según la información facilitada, el programa ha recibido una inversión estimada de alrededor de 15.000 millones de dólares.