La ciencia descubre por qué 'perro no come perro'

Hay refranes que esconden más ciencia de la que parece y el conocido 'perro no come perro' podría tener una explicación evolutiva. Es la conclusión a la que ha llegado un estudio realizado en el Parque Natural El Hondo, en Elche (Alicante), en el que se ha analizado cómo escogen su dieta los animales carroñeros.

El estudio lo han realizado investigadores de la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Alicante y la Universidad de Granada, y se acaba de publicar en la revista científica Ecology Letters.

Los científicos colocaron 174 cadáveres pertenecientes a 35 especies de peces, aves y mamíferos en distintos puntos del humedal alicantino entre los años 2020 y 2021. Con varias cámaras ocultas registraron qué tipo de animales acudían a alimentarse de los cadáveres.

En total identificaron 24 especies de vertebrados carroñeros, entre aves, mamíferos y un reptil. La mitad de las especies estudiadas —12— mostró una preferencia por cadáveres de animales evolutivamente más alejados de ellas. Otras siete hicieron justo lo contrario y cinco no mostraron una preferencia clara. En resumen: la mitad de los carroñeros evitaron los cadáveres de especies demasiado próximas a ellos.

Una estrategia contra las enfermedades

Los investigadores creen que este comportamiento podría ser una estrategia para reducir la exposición a enfermedades. Las especies más próximas evolutivamente tienden a compartir más características biológicas y, por tanto, también determinados patógenos.

La bióloga Tatiana Pessano-Serrat, una de las autoras, señala que los carroñeros podrían haber desarrollado mecanismos para evitar cadáveres de especies próximas como una primera barrera frente a las infecciones.

De este modo, el estudio demuestra que los carroñeros no eligen su menú dependiendo únicamente del tamaño o la disponibilidad del cadáver, sino también de la distancia evolutiva que separa al carroñero de su alimento.

Los autores relacionan este comportamiento con el denominado 'paisaje del asco', que es un concepto que sirve para explicar la tendencia de los animales a evitar alimentos, lugares u olores que relacionan con un posible riesgo de enfermedad.