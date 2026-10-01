La NASA y la empresa de Elon Musk logran el viaje más rápido de una nave de EEUU al espacio

La agencia espacial estadounidense y la compañía de Elon Musk han llevado a cabo con éxito este jueves el despegue de la Crew-13. El lanzamiento se produjo desde las instalaciones de Cabo Cañaveral, en Florida —Estados Unidos—. El trayecto hacia el complejo orbital tiene una duración prevista de siete horas y cincuenta minutos, lo que marca un hito histórico al convertirse en la travesía más veloz de una nave estadounidense hacia dicha infraestructura científica.

El vehículo propulsor, un cohete Falcon 9, despegó puntualmente a las 11:10 hora local. Tal y como estaba programado, aproximadamente ocho minutos después del inicio del vuelo, la primera etapa del cohete regresó y aterrizó en posición vertical sobre una plataforma habilitada por la compañía en la costa floridana. Esta compleja maniobra es parte fundamental de la estrategia de la empresa privada para abaratar los costes de la exploración espacial mediante la reutilización de sus componentes.

Este viaje representa la decimotercera rotación de personal dentro del ambicioso programa comercial impulsado por la agencia norteamericana. La nave está bajo el mando de la comandante estadounidense Jessica Watkins, que viaja acompañada por su compatriota Luke Delaney en calidad de piloto. La tripulación se completa con el especialista canadiense Joshua Kutryk y el cosmonauta ruso Serguéi Teteriátnikov. Resulta reseñable que Watkins ya pasó 170 días en órbita en el año 2022, erigiéndose ahora como la primera profesional en repetir viaje a bordo de una cápsula Dragon. Sus tres acompañantes, por el contrario, se estrenan en este entorno de microgravedad.

Por su parte, la presencia de Kutryk supone un logro significativo para su país, ya que es el primer representante de la Agencia Espacial Canadiense que participa en estas misiones comerciales. Durante su extensa estancia, que se prolongará hasta el año 2027, los investigadores llevarán a cabo experimentos de gran relevancia médica y biológica. Entre sus objetivos se encuentra el estudio de tejidos derivados de células madre humanas para buscar avances contra el párkinson y diversas enfermedades cardíacas. Asimismo, investigarán las alteraciones del flujo sanguíneo y el cultivo de alimentos para garantizar la viabilidad de futuras misiones de larga duración.

A su llegada, el equipo será recibido por los miembros de la Expedición 75, conformada por los estadounidenses Jessica Meir, Jack Hathaway y Anil Menon; la francesa Sophie Adenot; y los rusos Andrey Fedyaev, Anna Kikina y Piotr Dubrov. Durante los próximos días convivirán todos en el laboratorio orbital hasta que concluya el traspaso de responsabilidades. Posteriormente, Meir, Hathaway, Adenot y Fedyaev, integrantes de la Crew-12 que arribaron en febrero, emprenderán su regreso a la Tierra no antes del próximo lunes 5 de octubre.

Cabe recordar que el inicio de esta expedición científica estaba inicialmente agendado para el pasado 12 de septiembre. Sin embargo, los responsables técnicos decidieron posponer la fecha a finales de agosto tras detectar una fuga en el sistema de propulsión de la cápsula. El problema fue subsanado de manera exitosa mediante la sustitución de una válvula de oxidante, garantizando así la plena seguridad de los astronautas antes de autorizar la ignición.