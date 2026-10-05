La reunión de Sociedad Nuclear pone el foco en aplicación de la IA a la tecnología nuclear

La Sociedad Nuclear Española (SNE) abre su reunión anual en La Coruña con el foco puesto en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) a la tecnología nuclear, pero también con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudadanía. En la presentación este lunes en el Palacio de Exposiciones y Congresos de La Coruña (Palexco), el presidente del comité organizador, Rafael Sánchez, ha señalado que arranca "una semana muy especial, dedicada al conocimiento, la innovación y la divulgación científica".

Este encuentro de profesionales, que "también estará abierto a la ciudadanía", contará con tres jornadas de sesiones sobre "seguridad nuclear, operaciones, mantenimiento, gestión de residuos o medicina nuclear". Sánchez, que ha recordado que "la tecnología nuclear no se limita a la producción de electricidad", ha avanzado que "uno de los grandes ejes" de esta reunión es "la aplicación de la IA a la tecnología nuclear".

Así, en La Coruña, se analizarán "experiencias reales en operaciones, seguridad o gestión de datos" y también se abordará la protonterapia en España y sus "retos técnicos, logísticos y regulatorios asociados a su implantación". Ha insistido en que este es "un ejemplo claro de la contribución de la tecnología nuclear a la medicina, a la investigación y al bienestar de las personas".

El encuentro profesional concluirá el viernes con una reflexión sobre "el papel de la energía nuclear en la estabilidad y seguridad energética en tiempos de incertidumbre". Como el objetivo de la Sociedad Nuclear es "acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía", habrá un programa con actividades divulgativas abiertas al público, como talleres y charlas.

Paulo Domingues Santos, presidente de la Sociedad Nuclear Española, ha manifestado que en la entidad buscan ser "un punto de encuentro entre todos los profesionales del sector". Ha señalado, además, que esta reunión anual "puede ser un aspecto muy importante para La Coruña, ya que solemos reunir a más de 700 congresistas".