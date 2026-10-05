Las Dracónidas y las auroras boreales protagonizan el cielo nocturno de octubre

El eclipse solar total que pudimos contemplar el pasado 12 de agosto volvió a poner de manifiesto el enorme interés que despiertan los fenómenos astronómicos. Y aunque todavía habrá que esperar a los próximos eclipses, el cielo de este otoño ofrece otros espectáculos capaces de convertir una noche cualquiera en una experiencia extraordinaria.

Uno de los primeros llegará en octubre con las Dracónidas, una de las lluvias de meteoros más conocidas del calendario astronómico, que alcanzará su máxima actividad alrededor de los días 8 y 9 de octubre. A este fenómeno se suma el comienzo de la temporada de auroras boreales, que convierte las regiones próximas al Círculo Polar Ártico en uno de los destinos más atractivos para los aficionados a la astronomía y la observación de la naturaleza.

Para conocer mejor estos fenómenos, el programa Kilómetro Cero de esRadio ha entrevistado a José Jiménez Garrido, empresario y divulgador científico, fundador y director de AstroÁndalus, la primera agencia de Europa especializada en astroturismo y consultora técnica centrada en la conservación del cielo nocturno. Desarrolla proyectos de asesoría medioambiental para la protección del cielo y organiza experiencias e itinerarios turísticos orientados a la observación astronómica. Además, gestiona infraestructuras científicas y turísticas especializadas, como Galáctica en Teruel. Desde Tromsø en Noruega, indica que "las lluvias de estrellas se ven igualmente en todo el planeta, no hay una región específica en la que sean más visibles", aunque recuerda que "lo que sí es un factor determinante es retirarse un poco de las ciudades para huir un poco de la contaminación lumínica".

Jiménez también puso en marcha y dirige Planetarium Go!, una flota de planetarios portátiles equipada con una pantalla esférica de 360 grados que permite acercar la astronomía a todos los públicos de una manera inmersiva y entretenida. Respecto a esta última iniciativa, afirma que "yo, que soy de Jaén, me siento muy identificado con eso de que siempre las ciudades medias, o las pequeñas o incluso los pueblos, no puedan tener acceso a infraestructuras de conocimiento, cuando a la gente evidentemente le gusta lo mismo que le puede gustar a alguien en una gran ciudad". Así, "con esa idea nació Planetarium Go, con planetarios portátiles que visitan distintas ciudades para una sesión de divulgación astronómica gracias a una herramienta nueva orientada a que las personas se sigan apasionando por el cielo nocturno".

¿Qué son las Dracónidas?

Aunque popularmente hablamos de "lluvia de estrellas", el término astronómico correcto es lluvia de meteoros. Las Dracónidas se producen cuando la Tierra atraviesa la zona del espacio por la que ha pasado el cometa 21P/Giacobini-Zinner. Las pequeñas partículas y restos de polvo que ha dejado el cometa entran en nuestra atmósfera a gran velocidad y se queman, produciendo los destellos que vemos como estrellas fugaces. Se llaman Dracónidas porque el fenómeno ocurre en el área de la constelación del Dragón.

La actividad de esta lluvia puede variar considerablemente de un año a otro, por lo que no siempre ofrece un gran número de meteoros. Sin embargo, su particularidad es que puede presentar episodios de actividad intensa y, además, resulta especialmente interesante porque sus meteoros pueden observarse durante las primeras horas de la noche.

Dracónidas y auroras, un doble espectáculo

Este año, las noches del 8 y 9 de octubre ofrecen un atractivo añadido para quienes quieran mirar al cielo desde latitudes septentrionales. Las Dracónidas coincidirán con el comienzo de la temporada de auroras boreales, aunque ambos fenómenos tienen orígenes completamente diferentes.

"Este año merece especialmente la pena mirar al cielo durante las noches del 8 y 9 de octubre. Las Dracónidas nos ofrecen la posibilidad de disfrutar de una lluvia de estrellas y, si las condiciones de actividad solar son las adecuadas, podemos tener además la oportunidad de observar auroras boreales", señala Jiménez.

El divulgador insiste, no obstante, en que la aparición de auroras no puede garantizarse. Estos espectaculares fenómenos dependen de la actividad del Sol y de la llegada a la Tierra de partículas cargadas procedentes de nuestra estrella.

Precisamente esa incertidumbre forma parte de su atractivo. Es posible consultar las previsiones de actividad solar y desplazarse hasta lugares con cielos oscuros, pero no existe ninguna garantía absoluta de que las luces del norte aparezcan en un momento determinado.

"Puedes viajar preparado, consultar las previsiones y elegir un buen lugar de observación, pero al final es la naturaleza la que decide. Lo que sí podemos hacer es aumentar nuestras posibilidades y disfrutar mientras tanto de un cielo espectacular y de fenómenos como las Dracónidas", explica Jiménez.

Las leyes del espacio

Entre los proyectos emprendidos por José Jiménez Garrido también destaca la Cátedra Universitaria AstroÁndalus en Estudios Aeroespaciales creada junto a la Universidad de Jaén sobre Derecho del Espacio. En este sentido, afirma: "Sé que suena raro, pero es un asunto que va a dar que hablar en los próximos años porque, por ejemplo, vamos a empezar a ver los primeros conatos de minería espacial y de explotación de recursos en la Luna e imagínate el vacío legal que hay". Un hecho que plantea cuestiones como de quién es ese territorio y sus recursos. Por otro lado, también plantea que "con la actual cantidad de satélites que se están lanzando, si hay un accidente y uno cae: ¿de quién es la responsabilidad?, ¿qué legislación se aplica?, ¿la del territorio sobre el que está pasando en ese momento o la del país que lo lanzó?". Además, "en el contexto geopolítico que estamos, sin ir más lejos, hay un tratado lunar pero no todos los países lo han firmado". Prosigue recordando que estas cuestiones "atañen a grandes países, pero también empieza a haber otros actores, empresas privadas que lanzan satélites, por lo que todo necesita ser regulado de forma efectiva".

Noruega, un destino para mirar al cielo

En este contexto, Noruega y, especialmente, las regiones situadas por encima del Círculo Polar Ártico, se convierten en un destino especialmente atractivo durante el otoño. Las noches son cada vez más largas y existen numerosos enclaves alejados de la contaminación lumínica de las grandes ciudades.

"Recomendaría viajar a Noruega este otoño no solo por las auroras, sino por la experiencia completa de disfrutar de un cielo nocturno que en muchas ciudades ya no podemos contemplar. Las noches son largas, hay poca contaminación lumínica en muchos lugares y tenemos fenómenos como las Dracónidas que nos recuerdan que el cielo sigue ofreciendo espectáculos extraordinarios", apunta el director de AstroÁndalus.

"La posibilidad de observar ambos fenómenos durante un mismo viaje convierte las primeras semanas de octubre en una oportunidad especialmente atractiva para los aficionados a la astronomía, la fotografía nocturna y el turismo de naturaleza. Las auroras son imprevisibles y esa es precisamente una parte de su encanto", concluye Jiménez, que lleva una década organizando expediciones a Tromsø para contemplar algunas de las mejores auroras boreales del planeta.

Después del eclipse solar que despertó este verano la fascinación por el cielo, el otoño demuestra que no hace falta esperar al próximo gran eclipse para levantar la mirada. Las Dracónidas, las auroras boreales y un cielo nocturno libre de contaminación lumínica ofrecen durante las próximas semanas nuevas razones para volver a mirar hacia las estrellas.