Descubren una nueva especie de cocodrilo en Egipto que comparte un rasgo con la Gran Esfinge de Guiza

Un equipo internacional de investigadores ha identificado en Egipto una nueva especie de cocodrilo extinto a partir de fósiles recuperados en la Formación Mokattam, unas rocas de 45 millones de años de antigüedad. El animal, bautizado como Herugavialis cairensis, pertenece al grupo de los gaviales, caracterizados por sus hocicos largos y estrechos, y presenta una coincidencia llamativa con uno de los monumentos más conocidos del país: también ha perdido la punta del hocico.

Un fósil confundido durante décadas

Los fósiles fueron recuperados en la década de 1920 en la Formación Mokattam. Entre ellos se encontraba un cráneo casi completo que inicialmente fue atribuido al género Tomistoma, conocido como falso gavial, debido a las semejanzas superficiales entre ambos.

Los nuevos análisis han permitido establecer que los restos corresponden a una especie diferente. El equipo utilizó técnicas actuales de investigación paleontológica, incluida la tomografía computarizada, para examinar el interior del cráneo y detectar diferencias que no eran evidentes en los primeros estudios.

La investigación ha contado con científicos del Reino Unido, Suecia, Alemania y Egipto y estuvo dirigida por el doctor Paul Burke, investigador del Museo Sueco de Historia Natural de Estocolmo. El estudio se publica en la revista Royal Society Open Science.

Un gavial con el hocico incompleto

El cráneo de Herugavialis cairensis se conserva relativamente bien, aunque carece de la punta del hocico. Esta característica llevó a los investigadores a establecer una relación en el nombre de la nueva especie con la Gran Esfinge de Guiza, cuyo rostro también carece de la nariz.

Según explica el profesor Philip Mannion, del University College de Londres y codirector del estudio, esta coincidencia llevó al equipo a bautizar al nuevo cocodrilo en honor a Heru, el dios egipcio que posiblemente inspiró el nombre elegido para el fósil.

Los gaviales forman un grupo de cocodrilos caracterizado por sus hocicos largos y delgados. En la actualidad solo sobreviven dos especies, Gavialis gangeticus y Tomistoma schlegelii, el falso gavial, presentes en ambientes de agua dulce del subcontinente indio y el sudeste asiático.

Los gaviales también vivieron en el Mediterráneo

El registro fósil muestra, sin embargo, que los gaviales tuvieron una distribución mucho más amplia en el pasado. Sus restos aparecen en distintos lugares del mundo durante un periodo de más de 100 millones de años, incluidas especies que vivían en ambientes marinos poco profundos.

Herugavialis cairensis habitó precisamente uno de esos entornos. En aquella época, gran parte de la región estaba cubierta por aguas marinas poco profundas y Egipto albergaba también al menos otras dos especies de gaviales.

El hallazgo amplía el conocimiento sobre la diversidad de estos animales en la región mediterránea durante el pasado geológico. Según Paul Burke, durante gran parte de los últimos 50 millones de años esta zona contó con una amplia variedad de cocodrilos, entre ellos diferentes gaviales.

Los investigadores señalan que la diversidad de cocodrilos en la región mediterránea no se mantuvo estable. Sus cambios se produjeron en paralelo a las variaciones de la temperatura global y el nivel del mar. Esta fauna terminó desapareciendo de la región mediterránea hace aproximadamente 6 millones de años, coincidiendo con la desecación del Mediterráneo.