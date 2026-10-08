El pez de labios rojos con patas que se ha hecho viral porque todos creen que está creado con IA

Tal vez seas una de las muchas personas que en las últimas horas ha descubierto el pez murciélago de labios rojos gracias a las redes sociales y, muy posiblemente, también te habrás cuestionado si no es producto de la inteligencia artificial. Lógico. Este pez de las islas Galápagos parece estar construido con piezas que no deberían estar juntas, como si fuese el Señor Patata del mar: cuerpo aplastado, un cuerno sobre la cabeza, unas aletas que son patas y unos llamativos labios rojos.

A primera vista, viendo cómo el pez murciélago de labios rojos (Ogcocephalus darwini) camina por el suelo marino con sus aletas, uno podría pensar que es un animal que se quedó a medio evolucionar. Pero en realidad, ocurrió justo lo contrario. Su extraño aspecto es el resultado de una adaptación muy especializada por su estilo de vida pegado a los fondos marinos, donde se alimenta de pequeños invertebrados, entre ellos crustáceos y otros animales del fondo.

Su apellido científico, darwini, precisamente es un homenaje a Charles Darwin, que visitó las Galápagos durante el viaje del Beagle y cuyas observaciones en estas islas fueron fundamentales para desarrollar su teoría de la evolución.

It Walks With Red Lips 🐟 The Red-Lipped Batfish walks across the seafloor instead of swimming, using a tiny lure to attract prey and its bright red lips to help other batfish find it. #batfish #redlippedbatfish #galapagos #oceanlife #animalfacts #livingearth Posted by Living Earth on Wednesday, July 1, 2026

El extraño cuerno que tiene en la cabeza es un señuelo para atraer a sus presas. Es una característica heredada de sus parientes, los peces sapo y otros peces pescadores, que utilizan apéndices similares para hacer que pequeños animales se acerquen a las fauces del depredador.

Y luego están los famosos labios. Ese color rojo intenso no es un filtro de Instagram: forma parte de su aspecto natural y es una de las características que permiten reconocer fácilmente a la especie. Su cuerpo puede alcanzar alrededor de 20-25 centímetros y presenta una cabeza enorme en proporción al resto del animal.

Al final, la evolución demuestra una vez más que no tiene demasiado sentido del diseño. Si unas aletas funcionan mejor como patas, adelante; si unos labios rojos no suponen ningún problema, ahí se quedan. El resultado es este peculiar pez que parece imposible, pero que lleva millones de años demostrando que su particular diseño funciona.