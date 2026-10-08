La astronauta europea Sophie Adenot regresa a la Tierra tras completar la misión 'Epsilon'

La astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sophie Adenot, y sus tres compañeros de la tripulación Crew-12 han regresado de forma segura a nuestro planeta este jueves 8 de octubre. Tras pasar los últimos ocho meses a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI), el equipo ha puesto fin a un importante despliegue científico y operativo en órbita. La agencia europea ha confirmado que todos los miembros han aterrizado "sanos y salvos" a bordo de la nave Dragon Freedom, marcando así el cierre definitivo de la fase orbital de esta expedición aeroespacial.

El equipo de la misión 'Crew-12' es un claro ejemplo de la continua colaboración internacional en la exploración del cosmos. Además de la representante europea, la tripulación ha estado compuesta por los astronautas de la NASA Jack Hathaway y Jessica Meir, así como por el cosmonauta de la agencia rusa Roscosmos, Andrei Fedyaev. El trabajo conjunto en el espacio exterior sigue siendo un pilar fundamental para el avance tecnológico y científico de Occidente y sus socios internacionales.

La astronauta francesa fue la encargada de elegir el nombre de misión Epsilon para su primer viaje al espacio. Según ha explicado la propia investigadora, esta denominación responde al poder que tienen las pequeñas aportaciones en el desarrollo humano. Es un símbolo de cómo múltiples elementos individuales, por modestos que parezcan, logran unirse para formar un todo de un impacto incalculable, una filosofía que encaja a la perfección con la naturaleza de los programas de cooperación de la Agencia Espacial Europea.

Durante el desarrollo de su trabajo en la órbita terrestre, Adenot ha tenido la responsabilidad de llevar a cabo una extensa y compleja serie de tareas en las instalaciones. Entre las actividades más destacadas se encuentran diversos experimentos científicos dirigidos por Europa, así como investigaciones médicas de vanguardia que ayudarán a comprender mejor la adaptación del cuerpo humano a la microgravedad a largo plazo. Asimismo, la tripulante ha prestado apoyo a los distintos programas de observación de la Tierra y ha contribuido activamente a las labores de mantenimiento diario de la base espacial.

El hito logrado por Sophie Adenot cobra especial relevancia al convertirse en la primera integrante de la promoción de astronautas de 2022 en viajar al espacio. Este selecto grupo, que completó su rigurosa formación básica en el Centro Europeo de Astronautas ubicado en Colonia (Alemania) el pasado 22 de abril de 2024, incluye también al ingeniero español Pablo Álvarez. Junto a sus compañeros Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois y Marco Sieber, el leonés espera ahora su turno para representar a España en futuras misiones que sigan ampliando las fronteras del conocimiento.