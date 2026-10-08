Muere a los 90 años Margaret Hamilton, la ingeniera que hizo posible el software que llevó al hombre a la Luna

Margaret Hamilton, pionera de la informática y responsable de uno de los equipos que desarrollaron el software utilizado en el programa Apolo de la NASA, ha fallecido a los 90 años. El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde trabajó durante más de dos décadas, ha comunicado su muerte y ha destacado su contribución al desarrollo de los primeros ordenadores que llevaron al ser humano a la Luna.

Hamilton trabajó en el MIT entre 1959 y mediados de la década de 1970. Durante esos años participó en el programa espacial estadounidense y contribuyó a consolidar la ingeniería de software como una disciplina propia.

We've lost an icon. Margaret Hamilton, a computer science pioneer best known for her work at MIT leading development of the flight software for the Apollo missions to the moon, has died at 90. Read about her legacy via MIT News: https://t.co/ODkbdIsoHw pic.twitter.com/M2xauYYUkU — Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) October 7, 2026

Hamilton dirigió el equipo encargado de programar los ordenadores que se utilizaron en el programa Apolo, cuyo objetivo era llevar a los primeros seres humanos a la Luna. El MIT ha recordado que su trabajo permitió desarrollar sistemas informáticos para una misión en la que los errores podían tener consecuencias directas sobre la seguridad de los astronautas. "Durante más de dos décadas en el MIT, Hamilton abrió nuevos caminos en la informática y la ingeniería. Su trabajo revolucionario incluyó liderar el equipo que programó los primeros ordenadores que llevaron a los seres humanos a la Luna", ha señalado en un comunicado la institución.

La propia Hamilton recordó en una ocasión su experiencia en el programa espacial: "Mirando atrás, fuimos las personas más afortunadas del mundo". Sobre aquel período añadió: "No había más remedio que ser pioneros". Su trabajo se desarrolló cuando la informática y el software todavía eran campos en sus primeras etapas. Hamilton contribuyó a establecer métodos de desarrollo orientados a prevenir errores y a afrontar situaciones que no podían preverse durante la planificación inicial.

Hamilton fue autora de más de 130 publicaciones y desarrolló buena parte de su carrera profesional en el MIT. Tras abandonar la institución a mediados de los años setenta, continuó su trayectoria en el sector informático, donde se convirtió en empresaria y directora ejecutiva. Su trabajo recibió numerosos reconocimientos a lo largo de los años. Entre ellos destaca la Medalla Presidencial de la Libertad, que recibió en 2016 de manos del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

La mención del galardón destacó su contribución al desarrollo de la ingeniería de software y señaló que su arquitectura de software había permitido avances relacionados con la llegada de Estados Unidos a la Luna. "Hamilton definió nuevas formas de ingeniería de software y ayudó a impulsar una industria que cambiaría para siempre la historia de la humanidad", señalaba la mención de la Medalla Presidencial de la Libertad.

Olivier de Weck, profesor de la cátedra del Programa Apolo y director interino del Departamento de Aeronáutica y Astronáutica del MIT, ha destacado la dimensión de la trayectoria profesional de Hamilton. "Decir que Margaret Hamilton fue una pionera sería quedarse muy corto", ha señalado De Weck en la nota que ha difundido el MIT.

Margaret Hamilton nació en Paoli, Indiana, en 1936. En 1955 comenzó sus estudios de matemáticas en la Universidad de Michigan y posteriormente se trasladó al Earlham College. En 1958 obtuvo allí la licenciatura en Matemáticas, con una especialización secundaria en Filosofía. Un año después comenzó su etapa profesional en el MIT, donde participaría en distintos proyectos vinculados a la informática y al programa espacial estadounidense. Su trayectoria quedó vinculada especialmente al desarrollo del software del programa Apolo y a la evolución de las técnicas de ingeniería de software.