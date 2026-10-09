Crean una tinta para tatuajes que solo se hace visible tras recibir luz ultravioleta

Un equipo de investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder (EEUU) ha desarrollado una técnica que promete revolucionar tanto el ámbito dermatológico como la medicina oncológica. Se trata de PhotoTat, una novedosa gama de formulaciones diseñadas para activarse exclusivamente tras recibir radiación y retornar con posterioridad a un estado por completo imperceptible. Este hallazgo abre la puerta a lucir grabados corporales a voluntad o a optimizar determinados actos clínicos sin secuelas dérmicas definitivas.

La base técnica de la investigación, publicada en la revista especializada Matter & Light, combina pigmentos fotosensibles con polimetilmetacrilato, un compuesto sintético de uso habitual en implantes médicos y tratamientos estéticos. Mediante esta sustancia, los ingenieros fabrican microesferas transparentes que encapsulan los colorantes para aislarlos del tejido. Bajo iluminación ordinaria la mezcla resulta invisible, pero al proyectar rayos ultravioleta cambia de tonalidad en pocos segundos y mantiene el dibujo durante horas, con la ventaja añadida de que una bombilla LED potente permite desactivarlo de inmediato.

Más allá del plano cosmético, la principal utilidad de este proyecto radica en la atención sanitaria a pacientes oncológicos. Durante las sesiones de radioterapia, el personal médico suele aplicar pequeños puntos de referencia permanentes en la epidermis para calibrar la dirección de los haces hacia las células tumorales. Sin embargo, para los enfermos estas marcas representan a menudo un recuerdo permanente de una experiencia traumática que perdura tras superar la dolencia. Con este avance, las guías visuales quedarían restringidas al tiempo de consulta médica y no dejarían huella visible fuera del hospital.

Pese a lo prometedor del desarrollo, los científicos insisten en que la formulación aún se encuentra en etapa experimental y debe completar rigurosos ensayos de biocompatibilidad antes de su eventual distribución comercial. Carson Bruns, uno de los autores del estudio, ha llegado a probar las tintas en su propia pierna con el propósito de supervisar la respuesta dérmica. Mientras prosiguen las evaluaciones de laboratorio, la comunidad investigadora celebra las posibilidades que ofrece la biomedicina aplicada para mejorar la calidad de vida de los pacientes.