Nacen cuatro crías de damán roquero en Valencia, el extraño animal que podría haber dado nombre a España

A primera vista, podría pasar por una marmota o un conejillo de Indias de mayor tamaño. Sin embargo, el damán roquero es un pequeño mamífero que esconde una sorpresa que pocos imaginarían: está emparentado evolutivamente con los elefantes, los manatíes y los dugongos. Y, según los fenicios, es posible que sea el responsable del origen del nombre de España.

El damán roquero es una especie poco conocida que acaba de ampliar su familia en BIOPARC Valencia con el nacimiento de cuatro crías. Tres machos y una hembra se han incorporado al grupo de adultos y ya corretean entre las rocas, trepan por las superficies escarpadas y siguen los movimientos de los ejemplares mayores.

El nacimiento supone un nuevo éxito para el parque valenciano, que alberga al único grupo de esta especie en España. Sus cuatro adultos, dos machos y dos hembras, han aumentado así una familia que permite descubrir de cerca a uno de esos animales capaces de desmontar muchas de las ideas preconcebidas sobre la naturaleza.

Damanes y el nombre de España

Existe una teoría sobre el origen del nombre de Hispania que apunta al término fenicio I-span-ya, que se ha interpretado como "tierra de damanes". Según esa hipótesis, los fenicios habrían encontrado en la Península unos extraños animales que, por su aspecto, les recordaron a los damanes, habituales en sus lugares de origen. Sin embargo, aquellos animales serían en realidad conejos.

Posteriormente, los romanos adoptaron el nombre de los fenicios para referirse a nuestro país, pero asumieron que el significado en realidad era "tierra de conejos". Y de ahí la confusión zoológica. Por supuesto, es una teoría porque el origen de Hispania sigue siendo objeto de debate y no existe una explicación definitiva aceptada por todos los especialistas.

Un pequeño mamífero con familia de gigantes

La otra gran sorpresa del damán roquero está en su árbol genealógico. Aunque su aspecto recuerda al de un roedor, pertenece a un grupo de mamíferos muy diferente. Tiene exactamente los mismos antepasados que los elefantes, los manatíes y los dugongos. ¿Y cómo es posible que sean tan diferentes? Pues precisamente por la evolución.

El damán roquero (Procavia capensis) es originario de África y está perfectamente adaptado a desenvolverse en terrenos escarpados. Su cuerpo compacto y sus patas le permiten moverse con agilidad por las rocas, mientras que su pelaje pardo le ayuda a camuflarse en el entorno.

A diferencia de otros pequeños mamíferos, no necesita excavar madrigueras. Aprovecha las grietas y oquedades de los peñascos para refugiarse y protegerse de los depredadores.

La reproducción de esta especie también tiene sus particularidades. La gestación dura alrededor de ocho meses, un periodo prolongado para un mamífero de su tamaño. Las crías nacen completamente formadas y cubiertas de pelo, y en muy poco tiempo son capaces de desplazarse por sí mismas y empezar a ingerir alimentos sólidos.

Ese desarrollo temprano explica que los cuatro nuevos habitantes de BIOPARC ya puedan recorrer las rocas y acompañar a los adultos por el aviario. Su evolución favorable les permite explorar el recinto mientras se familiarizan con el entorno.