Ni curso para perros ni lista de mascotas permitidas: la ley animalista llega a las elecciones sin rematar

Cuando se aprobó la Ley de Bienestar Animal, muchas cuestiones relacionadas con las mascotas quedaron en el aire. Los dueños de perros tendrían que hacer un curso gratuito y contratar un seguro de responsabilidad civil, la Administración establecería qué especies exóticas se pueden tener en casa y los criadores tendrían que estar registrados a nivel nacional. Pero más de tres años y medio después, todas estas cuestiones siguen pendientes. Y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre añade presión a un calendario que ya acumula importantes retrasos.

El Ministerio de Derechos Sociales abrió en junio de 2025 el trámite de audiencia pública del reglamento general, que debía desarrollar nada más y nada menos que 25 artículos de la ley. También puso en marcha otro real decreto para crear un sistema estatal de identificación de animales de compañía. Ninguno de los dos ha culminado con una aprobación definitiva publicada en el BOE.

Libertad Digital ha preguntado a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales si existe algún compromiso para aprobar estos desarrollos antes de las elecciones. Pero por el momento, no ha recibido respuesta.

Un curso y seguro para tener perro

Una de las medidas que más dudas ha generado es el curso de formación para los propietarios de perros. El artículo 30 de la ley establece que quienes vayan a ser titulares de uno deberán acreditar que han realizado una formación gratuita y de validez indefinida. Sin embargo, el contenido y las condiciones del curso se remiten a un reglamento que todavía no se ha aprobado.

El resultado es una obligación recogida sobre el papel, pero que no se puede aplicar. Falta concretar cómo se realizará la formación, qué contenidos incluirá y cómo se acreditará que el propietario la ha superado.

Algo parecido sucede con el seguro de responsabilidad civil para perros. La ley contempla que todos los titulares dispongan de una póliza que cubra los daños a terceros durante toda la vida del animal, pero deja al desarrollo reglamentario la determinación de la cuantía suficiente de la cobertura.

Animales en el limbo

Otro de los asuntos pendientes es decidir qué animales exóticos se podrán tener legalmente en casa. El Gobierno quiere elaborar un listado positivo con las especies permitidas. Es decir, en principio solo se podrán tener como mascotas los animales que aparezcan expresamente en él. Los que se queden fuera no podrán mantenerse en casa, salvo que se contemple alguna autorización específica.

Esto podría afectar a personas que tienen determinados reptiles, mamíferos exóticos o especies silvestres. Sin embargo, todavía no hay una lista definitiva aprobada que permita saber qué animales estarán permitidos y cuáles no.

El Ministerio de Derechos Sociales presentó el borrador en abril de 2026 y lo remitió después a la Comisión Europea para que examinara el proyecto. Pero todavía quedan trámites pendientes, como recabar los informes necesarios y solicitar el dictamen del Consejo de Estado, antes de que el texto pueda llegar al Consejo de Ministros.

La Federación de Asociaciones Unidas por la Naturaleza y los Animales (FAUNA) considera muy difícil que el Gobierno consiga completar todo el proceso antes de las elecciones del 29 de noviembre. Además, advierte de que, si la Comisión Europea o algún Estado miembro presenta una objeción formal al proyecto, el plazo de espera podría ampliarse hasta seis meses, lo que llevaría el calendario hasta enero de 2027.

También queda por aclarar qué ocurrirá con quienes ya tengan en casa un animal que finalmente no esté incluido en la lista. Las reglas definitivas tendrán que explicar si podrán conservarlo y en qué condiciones, así como qué limitaciones tendrán para criarlo o entregárselo a otra persona.

Criadores en una maraña de registros

La falta de desarrollo reglamentario también afecta a la cría de animales de compañía. La ley establece que la actividad de cría debe realizarse por personas inscritas en el correspondiente registro y que la venta de perros, gatos y hurones solo puede hacerse directamente desde criadores registrados.

En el caso de que la mascota de un particular se quede preñada, la norma obliga a los propietarios a inscribirse en el registro de criadores particulares, pero las condiciones concretas de ese registro siguen pendientes de desarrollo reglamentario.

Además, debía crearse un sistema estatal que debía coordinar los registros autonómicos de criadores, animales de compañía, núcleos zoológicos y entidades de protección animal, pero tampoco se ha completado como estaba previsto. Así que, a día de hoy, sigue siendo muy difícil comprobar si un criador es legal.

Núcleos zoológicos con normas desiguales

Los núcleos zoológicos constituyen otro de los desarrollos pendientes. Estamos hablando de parques zoológicos, criaderos, tiendas de animales, residencias caninas, protectoras y otros establecimientos que alojan animales de compañía.

El Ministerio reconoce que la normativa estatal de referencia data de 1975 y que, desde entonces, las comunidades autónomas han desarrollado sus propias reglas. El proyecto de real decreto pretende que todos esos requisitos sean homogéneos y haya unas condiciones básicas comunes sobre instalaciones, higiene, manejo, bienestar animal, formación del personal y controles oficiales.

El proyecto ya pasó por un trámite de audiencia pública entre febrero y marzo de 2026, pero tampoco se ha traducido todavía en un reglamento aprobado definitivamente.

Con las elecciones del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, el Gobierno todavía podría aprobar alguno de estos decretos, pero no ha anunciado un calendario para hacerlo. Si no lo consigue antes de los comicios, será el próximo Ejecutivo quien herede la tarea de desarrollar una ley de fuerte carga ideológica que se aprobó sin dejar atados aspectos esenciales de su aplicación.

La cuestión es que tres años después de su entrada en vigor, los dueños de perros siguen pendientes de conocer cómo será ese curso obligatorio, qué seguro deben contratar, si su animal de compañía acabará siendo ilegalizado o cuáles son las reglas que deben cumplir los criaderos o centros de animales.