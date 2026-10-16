¿El arma definitiva contra las velutinas? El chip espía que revoluciona la lucha contra la avispa asiática

Una tecnología pionera basada en la radiotelemetría ha abierto una puerta de esperanza para los apicultores asediados por la avispa asiática (Vespa velutina). El innovador sistema, bautizado como Vespa Finder y desarrollado por la empresa neerlandesa Robor Nature, permite convertir a los propios ejemplares capturados en "espías" o caballos de Troya biológicos para guiar a los expertos de forma milimétrica hasta el corazón de sus colonias

Esta tecnología ha comenzado a probarse con éxito en Galicia, la comunidad autónoma española más castigada por esta especie invasora que devora colmenas enteras, diezma la producción de miel y altera gravemente la biodiversidad local.

¿Cómo funciona?

A diferencia de los métodos de control tradicionales (como las trampas de líquidos azucarados, las arpas eléctricas o los insecticidas de contacto), que únicamente capturan ejemplares aislados en las inmediaciones de los apiarios, esta tecnología ataca de raíz el problema localizando los nidos ocultos. El procedimiento consta de varios pasos técnicos precisos:

Captura y marcado: Se atrae a una avispa obrera mediante cebos específicos de alta efectividad. Tras ser capturada, se la seda ligeramente y se le implanta un transmisor de radiofrecuencia en el tórax.

El chip: Se utilizan microchips ultraligeros de 110 y 160 miligramos, un peso milimétrico calculado para que el insecto pueda emprender el vuelo de regreso sin verse penalizado por la carga. Estos chips cuentan con baterías integradas que duran hasta tres días.

Rastreo por telemetría: Al ser liberada, la avispa vuela directo hacia su colonia. Un técnico en tierra sigue el rastro emisor utilizando un receptor direccional en forma de "pistola" inalámbrica y una aplicación móvil especializada. Los algoritmos procesan los patrones de vuelo previos para predecir la trayectoria exacta.

Localización acústica y visual: A medida que el operario se aproxima al nido, la intensidad del pitido de la pistola receptora se incrementa. Esto permite dar con avisperos que resultan indetectables a simple vista, como aquellos ocultos en la frondosidad de las zarzas, en lo alto de copas de árboles frondosos o incluso bajo tierra.

Impacto letal… en las reinas

La importancia de este avance radica en que permite destruir la colonia antes de que se complete el ciclo reproductivo anual. Abel Kavanagh, representante de la compañía tecnológica en España y pionero en el uso del sistema en Fornelos de Montes (Pontevedra), detalla que la clave reside en aniquilar a la reina fundadora.

Se calcula que cada nido activo destruye unos 11 kilos de insectos autóctonos al año —de los cuales un 35% son abejas melíferas—. Además, un solo avispero que no sea neutralizado a tiempo tiene la capacidad teórica de generar cuatro nuevos nidos de cara a la temporada siguiente. Gracias a la radiotelemetría, Kavanagh ya ha conseguido localizar y retirar 50 nidos en su propio valle fluvial.

No es oro todo lo que reluce

Pese a su gran efectividad en las pruebas sobre el terreno, el despliegue a gran escala de los microchips se enfrenta a un obstáculo económico importante. Los kits de rastreo profesional tienen un precio de mercado que oscila entre los 600 y los 2.400 euros.

Por este motivo, las asociaciones apícolas han instado públicamente a las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas a integrar el sistema Vespa Finder dentro de los presupuestos y estrategias oficiales de erradicación biológica. Según defienden los productores, "no es el pequeño apicultor quien puede asumir de su bolsillo tal inversión en tecnología de vanguardia", sino las instituciones públicas, que cuentan con los equipos de emergencias y el personal cualificado para acometer las campañas de retirada masiva de forma segura.