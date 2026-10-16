La empresa que creó los polémicos lobos huargos está más cerca de resucitar al dodo

El dodo, una de las aves extintas más conocidas del mundo, podría estar un poco más cerca de regresar. Colossal Biosciences, la empresa biotecnológica que acaparó titulares porque aseguró haber resucitado a los lobos huargos, asegura que ha completado el 95% del genoma de esta especie desaparecida hace más de tres siglos. Un avance importante para un proyecto en el que lleva años trabajando, aunque todavía queda mucho camino por recorrer antes de poder hablar de un animal vivo.

La compañía estadounidense pretende utilizar las herramientas de la ingeniería genética para recrear algunas de las características del dodo, un ave incapaz de volar que habitaba en la isla Mauricio, en el océano Índico. Según la información difundida por la empresa, sus investigadores han identificado cambios genéticos que podrían estar relacionados con rasgos distintivos de la especie, como la forma del pico y del cráneo.

Una paloma como punto de partida

El proyecto tiene una dificultad evidente: el dodo desapareció y ya no existen ejemplares vivos de los que obtener células. Por eso, Colossal ha elegido como punto de partida a la paloma de Nicobar, considerada el pariente vivo más cercano de esta ave extinta.

Los científicos estudian las diferencias genéticas entre ambas especies con el objetivo de identificar qué cambios serían necesarios para reproducir determinados rasgos del dodo. La estrategia pasa por trabajar con células de su pariente vivo e introducir modificaciones genéticas que permitan aproximarse a las características del animal desaparecido.

Sin embargo, completar el 95% del genoma no equivale a haber reconstruido un dodo ni significa que su nacimiento sea inminente. El porcentaje anunciado se refiere al trabajo realizado sobre su información genética, mientras que conseguir un ave viable con los rasgos buscados plantea retos científicos y técnicos adicionales.

Además, el resultado no sería necesariamente una copia exacta del dodo original, sino un animal creado mediante ingeniería genética para reproducir algunas de sus características. La diferencia es importante: la llamada desextinción no consiste en recuperar sin más un ejemplar idéntico al que desapareció hace siglos.

De los lobos huargos al dodo

Colossal Biosciences se hizo conocida internacionalmente en 2025, cuando presentó tres animales a los que bautizó como lobos huargos, en referencia a los grandes cánidos de la prehistoria popularizados por Juego de tronos. La iniciativa generó un enorme interés, pero también críticas de científicos que cuestionaron que pudiera hablarse de una auténtica resurrección de la especie.

Los animales presentados por la empresa eran lobos grises modificados genéticamente para incorporar determinados rasgos asociados al lobo huargo, no ejemplares idénticos a los animales extinguidos. El caso ilustra la principal controversia que rodea a estos proyectos: hasta qué punto recrear características genéticas permite afirmar que se ha recuperado una especie desaparecida.

La compañía trabaja también en otros proyectos de desextinción y conservación, con los que aspira a utilizar la biotecnología para recuperar rasgos de animales extinguidos y contribuir a la protección de especies amenazadas.

El dodo es uno de sus objetivos más ambiciosos. Esta ave, que evolucionó sin necesidad de volar en un entorno insular con pocos depredadores, desapareció tras la llegada de los seres humanos a Mauricio en el siglo XVII. La caza, la destrucción de su hábitat y la introducción de animales que depredaban sus huevos contribuyeron a su desaparición.

Más de 300 años después, Colossal sostiene que los avances en el estudio de su genoma permiten progresar hacia la recreación de algunos de sus rasgos. Pero entre descifrar su información genética y conseguir un animal viable existe todavía una distancia considerable.