Un español hace historia tras ser el primero en cazar a los siete grandes de África con un arco tradicional

Un cazador de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Julián Ramírez de Arellano, se ha convertido en el primer hombre del mundo que ha conseguido abatir a los denominados 'siete grandes de África' utilizando únicamente un arco tradicional, sin sistemas de puntería asistidos.

Los siete gigantes son el león, el elefante, el búfalo, el rinoceronte, el hipopótamo, el leopardo y el cocodrilo. Siete especies de enorme dificultad que el cazador gaditano ha logrado cazar después de casi dos décadas de expediciones, preparación y contratiempos. Consiguió las dos últimas piezas del desafío, el hipopótamo y el leopardo, en agosto de 2025, aunque su gesta se ha hecho pública ahora, según recoge el medio especializado Jara y Sedal.

Ramírez de Arellano se propuso completar el desafío en 2007 y, dos años después, su aventura ya aparecía en las páginas del Diario de Cádiz. Por aquel entonces todavía le quedaban tres especies para alcanzar su objetivo.

Desde entonces, las expediciones se han prolongado durante 18 años de trámites legales para conseguir permisos especiales, lesiones físicas, la pandemia y distintas circunstancias personales. Un cúmulo de obstáculos que ha obligado al cazador a repartir el reto en varias etapas.

Tiro instintivo puro

Ramírez de Arellano ha recurrido a arcos recurvos tradicionales (con las puntas curvadas hacia delante), sin sistemas de puntería asistidos, en una modalidad conocida como tiro instintivo puro. Para sus expediciones ha empleado arcos de entre 50 y 90 libras de potencia, adaptados a las características de cada animal. Es una fuerza de tensado muy superior a la de los arcos habituales de iniciación y que exige una gran preparación física y técnica.

También ha tenido que seleccionar las flechas y las puntas de caza teniendo en cuenta cuestiones como la anatomía, la densidad ósea y el grosor de la piel de cada especie.

Tras completar el desafío, el cazador gaditano quiere presentar la documentación ante las federaciones internacionales, nacionales y autonómicas correspondientes para que examinen el resultado y procedan a su homologación y registro oficial.

Según Jara y Sedal, este reto supone también una reivindicación de la caza tradicional y el principio de fair chase, que defiende una práctica cinegética basada en perseguir a los animales en condiciones consideradas justas.