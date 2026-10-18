El efecto Paul Bert: Por qué respirar 'oxígeno puro' bajo el agua puede matar a sólo seis metros de profundidad

En el lenguaje popular, los buceadores llevan "botellas de oxígeno" o incluso, más frecuentemente y más terrible, "bombonas de oxígeno". La expresión está tan extendida que la organización de buceo PADI (una de las más conocidas y, posiblemente la que más contribuyó a popularizar el buceo a nivel mundial, aunque no sea la única, ni mucho menos) dedica un artículo a corregirla: lo que hay en la botella es aire (en la mayoría de los casos cuando hablamos de buceo recreativo, aunque en el buceo técnico se usen otras mezclas de gases).

La realidad del mundo hiperbárico es que un submarinista que respirase oxígeno puro con una botella convencional pondría su vida en peligro a muy poca profundidad: a partir de los seis metros, el gas indispensable para la vida en superficie se convierte en un veneno para el sistema nervioso central. El fenómeno se conoce como efecto Paul Bert, en honor al fisiólogo francés que lo describió en 1878.

Qué que descubrió Paul Bert en 1878

Paul Bert (1833-1886) fue médico, fisiólogo y político francés, discípulo de Claude Bernard. En 1878 publicó La Pression barométrique, un tratado de más de mil páginas en el que recogía años de experimentos con animales sometidos a presiones altas y bajas en cámaras de su laboratorio.

Entre sus conclusiones había una que contradecía la intuición de la época: el oxígeno, en exceso, mata. Bert comprobó que los animales que respiraban oxígeno a presiones elevadas sufrían convulsiones parecidas a las de un ataque epiléptico y morían. Lo importante, según logró demostrar, era la presión parcial del gas, y no su proporción en la mezcla. Por eso el efecto que lleva su nombre se define hoy como la toxicidad del oxígeno sobre el sistema nervioso central, algo que cualquiera que haya pasado por un curso de buceo debería conocer muy bien.

Bert también sentó las bases para entender la enfermedad descompresiva, al relacionarla con las burbujas de nitrógeno que se forman en la sangre cuando la presión baja demasiado deprisa. Su obra es considerada el punto de partida de la medicina hiperbárica.

Por qué seis metros son suficientes

En la superficie, la presión es de una atmósfera. Cada diez metros de profundidad añaden otra. A seis metros, la presión absoluta es de 1,6 atmósferas, un atmósfera de la presión en superficie (a nivel del mar) y 0,6 correspondiente a la presión hidrostática (la que ejerce un líquido en reposo sobre un cuerpo sumergido).

Si el buceador respira aire, que contiene un 21% de oxígeno, la presión parcial de ese oxígeno a seis metros es baja, en torno a 0,34 atmósferas, y no supone ningún problema. Pero si respira oxígeno al 100 %, la presión parcial del oxígeno es igual a la presión total: 1,6 atmósferas absolutas, el límite máximo que la mayoría de las organizaciones de buceo consideran tolerable, y solo durante exposiciones cortas y en reposo. A partir de ahí, el riesgo de toxicidad aumenta deprisa. A diez metros, con oxígeno puro, la presión parcial ya es de 2 atmósferas, una cifra en la que las convulsiones podrían aparecer en cuestión de minutos.

Por eso los equipos de oxígeno puro con circuito cerrado que usan los buceadores de combate, diseñados para no dejar burbujas, están limitados a profundidades de unos seis metros. Y por eso el oxígeno puro solo se usa en buceo técnico en las paradas de descompresión más superficiales, destinado a acelerar la eliminación del nitrógeno que se acumula durante el tiempo de inmersión.

¿Qué le pasa a nuestro cuerpo?

La toxicidad del oxígeno sobre el sistema nervioso central puede dar algunos avisos antes de la convulsión: alteraciones visuales, pitidos en los oídos, náuseas, espasmos musculares en la cara o las manos, irritabilidad y mareo. En medicina hiperbárica, se resumen con la regla mnemotécnica VENTID-C (en inglés: Vision - Ears - Nausea - Twitching - Irritability - Dizziness - Convulsions).

Esos síntomas no siempre aparecen, y cuando lo hacen puede ser con muy poco margen para reaccionar. La convulsión en sí no es mortal: es idéntica a una crisis epiléptica tónico-clónica. Lo que mata es el entorno. Un buceador que convulsiona bajo el agua pierde el regulador de la boca, no puede controlar la respiración y se ahoga. Si lleva un escafandra (algo habitual en buceo comercial, pero nada frecuente en buceo recreativo) o una máscara facial completa que mantenga el suministro de gas, sus posibilidades de sobrevivir aumentan mucho; pero el esfuerzo físico, el frío, la acumulación de dióxido de carbono o el estrés reducen el umbral de tolerancia.

Existe otro tipo de toxicidad por oxígeno, el efecto Lorrain Smith, que afecta a los pulmones y aparece con presiones parciales más bajas, en torno a 0,5 atmósferas, pero mantenidas durante muchas horas. Es el que preocupa en las cámaras hiperbáricas y en los pacientes que reciben oxígeno durante días en tratamientos hospitalarios, pero es un efecto con poco impacto en la práctica del buceo en los entornos habituales en los que se practica.

Por qué el buceador no lleva oxígeno

Las botellas de buceo recreativo contienen aire comprimido: alrededor de un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno (para el caso que nos ocupa podemos obviar el argón, el dióxido de carbono y otros gases por su baja concentración). Con esa mezcla, la presión parcial de oxígeno no alcanza las 1,4 atmósferas, el límite habitual del buceo recreativo (en España recogido en el Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, por el que se determinan las condiciones de seguridad de las actividades de buceo), hasta más allá de los -56 metros, muy por debajo de la profundidad máxima en buceo recreativo de -40 metros (recogido también en el Artículo 7 del mencionado Real Decreto).

Otra de las mezclas habituales en buceo recreativo es el nitrox, una mezcla enriquecida con más oxígeno, que permite inmersiones más largas al favorecer que no se acumule nitrógeno en el organismo, pero a cambio reduce la profundidad máxima. Con nitrox al 32% (EANx32) el límite de 1,4 atmósferas se alcanza a unos -34 metros, y por eso los cursos de nitrox dedican buena parte del temario a calcular esa profundidad antes de cada inmersión.

El cine y sus momentos disparatados

Si en las películas no se ve a nadie convulsionar por respirar oxígeno puro, es porque el error de guion suele estar en otra parte. PADI recopiló los momentos más disparatados del buceo en el cine. En Tiburón (1975), Brody dispara a una botella atrapada en la boca del escualo y esta explota como una bomba; una botella de aire comprimido no estalla así, sino que saldría propulsada por el gas. En Licencia para matar (1989), Bond asciende de golpe enganchado a una avioneta y acto seguido vuela a altitud, una concatenación de factores de riesgo de enfermedad descompresiva, el mismo problema que ya tenía el rescate aéreo de Operación Trueno (1965), porque, como recuerda Flicks, no se debe volar, cómo mínimo, hasta 12 horas después de bucear, recomendando 18 horas o 24 horas si se han realizado inmersiones consecutivas.

En The Abyss (1989), la respiración líquida no permitiría eliminar el dióxido de carbono y el personaje se desmayaría, aunque la película trata bien el ascenso y la pérdida de color en profundidad. En La cueva (2005) los buceadores conversan con el regulador en la boca, algo que no es imposible (yo mismo he intercambiado algunas palabras bajo el agua) pero que resulta bastante complicado. Y en Viaje 2: La isla misteriosa (2012) dos personajes bajan a -30 metros con botellas caseras hechas con tubos de snorkel y bolsas de plástico.

El caso más comentado es A 47 metros (2017). Según la revista Scuba Diving, a esa profundidad el aire de las protagonistas se habría agotado en pocos minutos (tomando como referencia un volumen de 20 litros de aire en superficie que consume una persona, a esa profundidad gastaría más de 100 litros por minuto), quedarse en el fondo se presenta como más seguro que ascender, un chaleco hidrostático no puede levantar una jaula de más de 200 kilos y la narcosis por nitrógeno aparece como una alucinación masiva cuando se parece más a una leve borrachera. Discover dedicó un artículo a explicar por qué la película "suspende en ciencia del buceo", y el director, Johannes Roberts, reconoció las inexactitudes en una entrevista con Bloody Disgusting al estrenar la secuela.

La paradoja del oxígeno es una de las primeras lecciones de cualquier curso de buceo. El gas sin el que no se puede vivir en la superficie es también el que puede matar bajo el agua, y lo descubrió un fisiólogo francés con una cámara de presión hace casi 150 años.