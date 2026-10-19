"Entrenar la mente para lo extremo": la visión de Randy Bresnik al frente de la misión Artemis III

La NASA ha dado un paso firme en su hoja de ruta lunar al anunciar la tripulación principal de la misión Artemis III, prevista para 2027. Al frente de este vuelo de prueba —clave para probar los sistemas de acoplamiento en órbita terrestre antes del regreso a la superficie lunar— estará el veterano astronauta y coronel retirado del Cuerpo de Marines de EE. UU., Randy Bresnik.

La tripulación elegida para Artemis III, representa una pieza clave en el mapa de operaciones de la agencia espacial. Aunque el anuncio marca el inicio de una intensa fase de instrucción para los cuatro astronautas asignados, la filosofía con la que Bresnik afronta esta nueva etapa se remonta a años de preparación en los entornos más hostiles de la Tierra.

El valor del entrenamiento en entornos análogos

En unas declaraciones recogidas en un vídeo publicado por SciNews en 2017, Bresnik explicaba de primera mano cómo las experiencias extremas previas —como las expediciones en cuevas subterráneas con la ESA o las misiones submarinas NEEMO en el hábitat Aquarius— moldean la psicología del astronauta antes de abandonar el planeta.

"Si podemos enviar astronautas a entrenar así, ya habrán experimentado un entorno extremo. De modo que cuando llegas al espacio, no es la primera vez ni te sientes abrumado. Es solo otro entorno extremo en el que puedes participar, para entrenar tu mente a esperar lo extremo y afrontarlo cuando suceda."

Esta preparación cobra especial relevancia tras la reprogramación del calendario de la NASA para las misiones Artemis. La misión requerirá coordinar maniobras de encuentro y acoplamiento en órbita terrestre baja entre la nave Orion y los módulos de aterrizaje desarrollados por Blue Origin y SpaceX, en un operativo complejo que pondrá a prueba tanto la tecnología como la toma de decisiones bajo presión.

De las profundidades de la Tierra al espacio profundo

Durante su trayectoria, Bresnik ha participado en simulaciones que replican los desafíos de la exploración espacial:

Mapeo de cuevas sin cartografiar: Sobre su participación en el programa CAVES de la ESA, Bresnik recordaba la sensación de adentrarse en territorios desconocidos donde la temperatura, la humedad y la oscuridad permanente sirven como análogos perfectos del espacio:"Cada día te despertabas emocionado pensando: '¿Qué vamos a encontrar hoy?'. Y la belleza de la cueva era sencillamente asombrosa. Era como estar en otro planeta porque no se parecía a nada que hubieras visto antes."

Sobre su participación en el programa CAVES de la ESA, Bresnik recordaba la sensación de adentrarse en territorios desconocidos donde la temperatura, la humedad y la oscuridad permanente sirven como análogos perfectos del espacio:"Cada día te despertabas emocionado pensando: '¿Qué vamos a encontrar hoy?'. Y la belleza de la cueva era sencillamente asombrosa. Era como estar en otro planeta porque no se parecía a nada que hubieras visto antes." Paseos espaciales bajo el mar: En la misión submarina NEEMO 19 de la NASA, el equipo simuló paseos espaciales y enfrentó el retraso en las comunicaciones que experimentarán las futuras tripulaciones en Marte:"Estuvimos bajo el agua durante una semana, haciendo paseos espaciales simulados con buceo con casco rígido [...] aplicando el retraso de tiempo en las comunicaciones como si estuviéramos en Marte. Cuidar ese tipo de detalles fue una parte genial de la misión."

Una trayectoria guiada por la exploración y la aviación

Además de su faceta operativa, las reflexiones de Bresnik reflejan la pasión por la aviación y el sentido de asombro que lo han acompañado a lo largo de su carrera militar y espacial:

Pasión por volar: Con más de 7.000 horas de vuelo en decenas de aeronaves —desde cazas F/A-18 hasta veleros, helicópteros e incluso el dirigible de Goodyear—, el comandante bromeaba sobre su vocación:"Soy un poco como el niño que iba a las exhibiciones aéreas y decía: 'Papá, de mayor quiero ser piloto'. Y él, que parece un científico: 'Lo siento, hijo, no puedes hacer las dos cosas: hacerte mayor y ser piloto'."

Con más de 7.000 horas de vuelo en decenas de aeronaves —desde cazas F/A-18 hasta veleros, helicópteros e incluso el dirigible de Goodyear—, el comandante bromeaba sobre su vocación:"Soy un poco como el niño que iba a las exhibiciones aéreas y decía: 'Papá, de mayor quiero ser piloto'. Y él, que parece un científico: 'Lo siento, hijo, no puedes hacer las dos cosas: hacerte mayor y ser piloto'." La emoción de lo inédito: Para Bresnik, el motor de la exploración espacial sigue siendo el deseo de abrir camino a las futuras generaciones:"Sin duda miro cómo hemos progresado tan solo a lo largo de mi vida y me asombra lo que los seres humanos pueden hacer en el espacio [...] La emoción física que sientes al hacer algo que es nuevo y que no se ha hecho antes, ¿cómo podemos hacer esto, compartirlo con el mundo y abrir oportunidades para otras personas?"

Siguiendo la estela del histórico vuelo de Artemis II alrededor de la Luna, el coronel Bresnik asumirá el mando de una tripulación integrada por Luca Parmitano (ESA), Andre Douglas (NASA) y Frank Rubio (NASA) para liderar una de las misiones más determinantes en el camino de regreso de la humanidad a la Luna.