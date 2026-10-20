Hallan en un neutrino la clave del triunfo de la materia frente a la antimateria tras el Big Bang

Uno de los mayores desafíos científicos en la cosmología moderna parece haber encontrado una sólida explicación. Según los modelos teóricos imperantes, el nacimiento del cosmos debió producir cantidades equivalentes de elementos y sus contrapartes, lo que habría provocado que ambos se aniquilaran recíprocamente de forma inmediata hasta dejar un espacio dominado exclusivamente por radiación inerte. No obstante, un trabajo publicado en la prestigiosa revista Physical Review Letters arroja luz sobre este enigma de la física contemporánea.

El hallazgo ha sido desarrollado por especialistas de la Universidad de Southampton en colaboración estrecha con el Instituto Indio de Tecnología de Kanpur. Los investigadores han centrado su atención en una variante habitualmente desdeñada en los modelos subatómicos: el conocido como neutrino pesado desacoplado, considerado hasta ahora como un mero residuo carente de influencia en el conjunto cosmológico.

Sin embargo, los cálculos dirigidos por el doctor Rishav Roshan evidencian que esta singular partícula se desintegra a un ritmo sumamente lento. Al descender las temperaturas tras la explosión inicial, logró sobrevivir el periodo necesario para apoderarse transitoriamente de la densidad de energía cósmica, facilitando con ello una etapa donde los elementos materiales alcanzaron la hegemonía.

En su recorrido evolutivo, el neutrino actuó como una especie de modulador térmico que condicionó el modo en que los componentes fundamentales interactuaron con sus antipartículas mediante el bosón de Higgs. Aquella variación de temperatura sirvió de catalizador para sellar una asimetría definitiva en el universo primitivo. Tal como expuso el propio Roshan, "el mero hecho de que estemos aquí demuestra que se produjo una asimetría entre materia y antimateria".

Por su parte, el doctor Sudipta Show, coautor perteneciente a la institución india, subrayó que estas conclusiones redefinen la comprensión sobre la rápida dilatación cósmica en sus orígenes. Asimismo, destacó que las huellas de esta fase temprana resultan rastreables a través de las ondas gravitacionales primordiales, lo que suministra al ámbito astrofísico una herramienta de verificación empírica sin precedentes.