Japón lanza con éxito la misión MMX para explorar los enigmas de las lunas de Marte

La carrera por desentrañar los secretos del cosmos suma un nuevo hito científico de primer orden. La misión Martian Moons eXploration (MMX), impulsada por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, despegó puntualmente este 19 de octubre a las 21:41 (hora peninsular española) desde el Centro Espacial de Tanegashima, iniciando así un periplo crucial con destino al sistema marciano.

El propósito principal de esta ambiciosa iniciativa internacional consiste en estudiar el origen y la evolución de Fobos y Deimos, los dos satélites naturales del planeta rojo que fueron descubiertos en 1877 por el astrónomo estadounidense Asaph Hall. Más de un siglo después, la procedencia de ambos cuerpos celestes continúa siendo una incógnita. Para arrojar luz sobre esta cuestión, el proyecto ejecutará una compleja recogida de muestras en la superficie de Fobos para traerlas de regreso a la Tierra, lo que facilitará desvelar el origen de Fobos y Deimos y reconstruir la historia geológica de su entorno.

La misión cuenta además con una relevante aportación de la comunidad investigadora española. El científico Juan Alday, adscrito al Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), ha sido designado por la Agencia Espacial Europea (ESA) como integrante del Mars Science Strategy Team, el cuadro de expertos responsable de coordinar y definir la estrategia científica de observación.

"El lanzamiento de MMX supone el comienzo de una aventura muy ilusionante, tanto por el reto tecnológico como por la parte científica", ha subrayado Alday, destacando que el artefacto proporcionará las primeras muestras del entorno marciano que llegarán a los laboratorios terrestres. Según el investigador, el material recolectado no solo servirá para descifrar la naturaleza de las lunas, sino que podría albergar pequeños fragmentos de Marte que resultaron expulsados por colisiones de meteoritos y quedaron depositados en Fobos a lo largo de millones de años.

De forma complementaria, el instrumental analizará el comportamiento de la atmósfera del planeta vecino en coordinación con la misión europea ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO). La combinación de los datos obtenidos por ambas sondas permitirá entender la relación de las capas climáticas con la pérdida de gases al espacio, una línea de investigación determinante para esclarecer cómo Marte transitó desde un pasado más templado y húmedo hasta su actual y gélida aridez.