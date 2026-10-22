Científicos españoles detectan anomalías cerebrales antes de manifestarse el alzhéimer

Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y del Instituto Cajal, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha descubierto que la actividad eléctrica del cerebro experimenta alteraciones tempranas asociadas al desarrollo del alzhéimer. El hallazgo, recogido en la revista científica Neurobiology of Disease, evidencia anomalías funcionales en los ritmos neuronales antes de que aparezcan las primeras manifestaciones clínicas reconocibles.

El trabajo se ha desarrollado a partir del registro electroencefalográfico en el modelo animal 5XFAD, una línea de roedores ampliamente utilizada en la investigación preclínica para examinar la evolución del deterioro cognitivo. La singularidad de la investigación radica en que los desajustes bioeléctricos se identificaron en animales jóvenes que todavía no presentaban daños estructurales típicos del trastorno, tales como la neuroinflamación, la destrucción celular o la formación de placas de amiloide.

Entre los datos más reseñables del estudio destaca la presencia en estos individuos asintomáticos de un incremento anormal de las oscilaciones de alta frecuencia (HFO, por sus siglas en inglés), registradas en la franja de 100 a 500 hercios. Dicho comportamiento electrofisiológico resulta compatible con un estado de hiperexcitabilidad generalizada en el tejido cerebral, en el que las descargas rápidas aparecen moduladas de forma anómala por las oscilaciones de la banda theta.

A medida que los animales alcanzaron fases maduras y avanzadas, las modificaciones observadas en el trazado se volvieron todavía más marcadas y coincidieron con la pérdida neuronal visible. Esta evolución cronológica avala la utilidad de la electroencefalografía como una técnica diagnóstica no invasiva con notable potencial predictivo para el diagnóstico temprano del cuadro patológico.

El responsable de la investigación, Daniel González-Nieto –miembro de la Unidad de Neurología Experimental del Centro de Tecnología Biomédica y del Grupo Tecnologías para Ciencias de la Salud de la UPM–, ha remarcado la trascendencia de trasladar este conocimiento a la práctica médica. Según ha explicado el científico, "aunque queda por determinar si estas alteraciones están presentes en seres humanos con predisposición a desarrollar la enfermedad, nuestros resultados respaldan el potencial de la predicción multimodal". El propósito de este enfoque consiste en unificar los biomarcadores electrofisiológicos con el análisis molecular en fluidos y pruebas de imagen para intervenir de manera prematura en sujetos asintomáticos.