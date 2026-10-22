Por qué el Bierzo sigue temblando: el investigador Javier Fernández explica el reajuste en la corteza tras el seísmo

Un terremoto de magnitud 4 sacudió la comarca leonesa del Bierzo en la noche del 15 de octubre, concretamente a las 10:30, fijando su epicentro en el entorno de Priaranza del Bierzo. El temblor se dejó sentir con intensidad en Ponferrada y en otros municipios de la comarca, al tiempo que el movimiento fue percibido más allá de la provincia de León, en puntos de Galicia, Asturias y el norte de Portugal. A pesar de que algunos vecinos salieron a la calle alarmados por la sacudida, el balance final fue leve, ya que no se produjeron heridos ni daños estructurales de importancia.

21 movimientos de menor magnitud

Según se detalló en la emisión, el seísmo principal fue seguido de una veintena de réplicas, contabilizando el Instituto Geográfico Nacional hasta 21 movimientos de menor magnitud durante las horas posteriores.

Para explicar por qué el terreno siguió moviéndose, en esNoticia de esRadio se recurrió a Javier Fernández Lozano, investigador de la Universidad de León. El experto atribuye esta secuencia a un reajuste de esfuerzos en la corteza terrestre tras la ruptura inicial y describió el origen de las réplicas a partir del comportamiento de la falla. "Cuando una falla se desplaza durante un terremoto lo que sucede es que cambia la distribución de los esfuerzos en la roca de su entorno", explicó el investigador, añadiendo que "esta redistribución al final lo que puede producir es que se favorezcan nuevos movimientos en los planos de las fallas".

Qué ocurre en la roca tras la ruptura

En ese sentido, Fernández Lozano detalló dos posibilidades tras la ruptura principal: "que algunas fracturas que ya están abiertas vuelvan a desplazarse o incluso que se formen otras nuevas". Esta explicación encaja con los 21 movimientos registrados por el Instituto Geográfico Nacional. Por último, sobre la evolución de la secuencia, el experto recordó que estos movimientos suelen disminuir con el paso del tiempo y recomendó a la población seguir siempre la información oficial del Instituto Geográfico Nacional y de Protección Civil.