Natasha Demkina, una mujer de 39 años nacida en Saransk, Rusia, deja con la boca abierta a la comunidad científica internacional gracias a una habilidad sobrehumana única: la capacidad de ver a través de la piel y diagnosticar enfermedades con los ojos. Esta especie de "visión de rayos X", que parece sacada de un cómic de Superman, sigue siendo objeto de un intenso debate entre creyentes de lo paranormal y escépticos de la medicina tradicional.

El origen de un "superpoder"

De acuerdo con los relatos de su entorno, el fenómeno comenzó cuando Natasha tenía apenas 10 años. Tras manifestarle a su madre que percibía "algo raro" en su propio estómago —lo que posteriormente fue verificado por un médico—, la pequeña empezó a notar un cambio radical en su percepción visual.

La propia Demkina ha descrito su condición explicando que posee dos modos de visión simultáneos: una vista externa completamente normal y otra interna que se activa a voluntad. Al hacer el cambio, las estructuras anatómicas de las personas, como órganos, tejidos y huesos, se vuelven transparentes ante sus ojos. Según ha detallado, este proceso solo le funciona durante el día y es incapaz de aplicarlo en su propio cuerpo.

A los 17 años, su caso cobró relevancia internacional tras aparecer en el conocido programa de televisión británico This Morning, donde sorprendió al identificar correctamente una lesión en el tobillo de la presentadora Fern Britton. A partir de ahí, su historia capturó el interés de diversas instituciones mundiales. En unas pruebas realizadas en la Universidad de Tokio, Demkina logró diagnosticar con precisión anomalías en varios pacientes frente a un comité de expertos.

En 2004, bajo el amparo de organizaciones escépticas y el canal Discovery Channel, se sometió a un protocolo estricto en Estados Unidos. Los resultados allí fueron controvertidos; aunque acertó en algunos voluntarios, falló en otros diagnósticos clave, por lo que los investigadores tildaron los resultados de "no concluyentes".

The Sun quiso ir más allá y realizar su propia prueba. El periódico británico realizó su propio experimento con una periodista que portaba clavos metálicos invisibles a la vista debido a cirugías previas. Natasha describió con exactitud la asimetría de su pelvis y la presencia de dichos tornillos sin ver cicatrices, lo que reavivó la credibilidad en su don.

Para la ciencia oficial, la existencia de una visión de rayos X biológica es físicamente imposible. La comunidad científica atribuye sus aciertos a un posible fenómeno psicológico, a una alta capacidad de observación inconsciente de detalles físicos visibles (como la postura, gestos o palidez) o a la simple casualidad estadística.

A pesar del escepticismo generalizado, Natasha Demkina se graduó y estuvo colaborando en el Centro de Diagnóstico Especial de Moscú. Hoy en día, a sus 39 años, vive más alejada del foco mediático, pero su caso sigue figurando en las páginas de misterio como uno de los enigmas de percepción extrasensorial más fascinantes del último siglo.