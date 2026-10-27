Identifican en la ría de Vigo a la mayor colonia de caballitos de mar de hocico largo de España

Científicos del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC) han iniciado un proyecto para identificar y realizar un seguimiento a los caballitos de mar de la ría de Vigo, el enclave que alberga la mayor colonia de esta especie en España. Esta nueva fase de investigación coincide con la reciente declaración del caballito de mar de hocico largo (Hippocampus guttulatus) como especie "vulnerable" dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Un "DNI" fotográfico para cada ejemplar

El proyecto científico, denominado Hippo Dec, cuenta con un equipo liderado por Miquel Planas, Jorge Hernández Urcera y Sira Pereira Cividanes. El objetivo principal durante el próximo año es realizar un censo minucioso mediante muestreos periódicos y técnicas de fotoidentificación.

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Aprovechando que cada caballito de mar cuenta con características únicas, los investigadores analizarán los patrones de coloración y la disposición de los puntos blancos de su cuerpo para diseñar una especie de "DNI" individualizado. De este modo, sabrán con exactitud qué ejemplares se repiten en los avistamientos y cuáles son sus movimientos dentro de las aguas gallegas.

Revelaciones sobre su vida nocturna

Frente al declive drástico de otras zonas tradicionales como el Mar Menor, el sur de Galicia se consolida como un refugio de biodiversidad marina que protege a decenas de estos animales. Las grabaciones submarinas recopiladas por el buceador José Irisarri han aportado información de gran valor científico: a pesar de ser considerados tradicionalmente seres diurnos, se les ha filmado en plena actividad nocturna, posicionados boca abajo y orientados hacia el fondo marino.

El seguimiento exhaustivo permitirá recopilar criterios técnicos esenciales para delimitar de forma más eficiente las áreas sensibles de la ría viguesa, lo que facilitará el diseño de futuras medidas institucionales de conservación y gestión ambiental para garantizar la supervivencia de esta icónica especie.