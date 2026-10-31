¿Cómo se convierte un español en astronauta? Requisitos y pasos para optar a la próxima selección de la ESA

Convertirse en astronauta es una de las metas profesionales más exigentes. Para un español que aspire a viajar al espacio, la vía principal es superar el proceso de selección de la Agencia Espacial Europea (ESA), que recluta candidatos de sus Estados miembros y los somete a evaluaciones académicas, médicas, psicológicas y prácticas.

España ya cuenta con representantes en este reducido grupo. Pablo Álvarez Fernández fue seleccionado como astronauta de carrera en 2022, mientras que Sara García Alonso entró en la reserva de astronautas de la ESA. Ambos ejemplos reflejan la diversidad de trayectorias que pueden conducir al sector espacial: la ingeniería aeroespacial en un caso y la investigación biotecnológica en el otro.

Ahora bien, quienes quieran seguir sus pasos deben tener presente una cuestión importante: la última gran convocatoria de selección de astronautas de la ESA fue la de 2021-2022 y, a 30 de octubre de 2026, no consta una nueva convocatoria general con fechas oficiales anunciadas en las fuentes consultadas. Por tanto, conviene prepararse con los requisitos publicados por la agencia y vigilar sus canales oficiales, sin confundir las condiciones de la última selección con las de una futura oferta.

La carrera universitaria es el primer filtro

La ESA exige, según los criterios de su última selección general, un máster de una institución reconocida en ciencias naturales, medicina, ingeniería o matemáticas e informática. Entre las disciplinas admitidas figuran las ciencias físicas, biológicas y de la Tierra, así como distintas ramas de la ingeniería.

Además del título, los aspirantes deben acreditar al menos tres años de experiencia profesional después de graduarse. Esa trayectoria puede proceder de un laboratorio, un proyecto de investigación, un hospital o un puesto técnico relacionado con su especialidad. Contar con un doctorado u otros estudios superiores puede resultar ventajoso, aunque no sustituye los requisitos básicos.

La agencia también contempla perfiles con titulación de piloto de pruebas experimental o ingeniero de pruebas procedentes de escuelas oficiales reconocidas. Sin embargo, no es imprescindible haber sido piloto ni tener formación militar para presentarse.

Inglés, salud y capacidad para trabajar bajo presión

La preparación académica no basta. En la última convocatoria, la ESA exigió un dominio fluido del inglés, equivalente al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia. Conocer otros idiomas puede sumar, mientras que el ruso constituye una ventaja para determinados aspectos de la formación, pero no era un requisito obligatorio.

La condición física y psicológica es otro de los filtros fundamentales. Los candidatos deben demostrar que pueden afrontar las exigencias de una misión espacial, trabajar en equipo, tomar decisiones bajo presión y adaptarse a situaciones cambiantes. También deben estar preparados para horarios irregulares, desplazamientos frecuentes y periodos prolongados lejos de su entorno habitual.

La última convocatoria general exigía, además, un certificado médico expedido por un examinador médico aeronáutico que acreditase la aptitud necesaria para una licencia de piloto privado o superior. No se exigía tener esa licencia de piloto, sino cumplir los requisitos médicos correspondientes. Las condiciones concretas deberán comprobarse de nuevo cuando se publique una futura oferta.

Así es el proceso de selección

La selección de la ESA no consiste en una única entrevista ni en una prueba física aislada. En el procedimiento de 2021-2022, la agencia estableció varias fases eliminatorias:

Revisión de candidaturas: comprobación de títulos, experiencia profesional y documentación.

comprobación de títulos, experiencia profesional y documentación. Primera fase de pruebas: evaluaciones cognitivas, técnicas, de coordinación motora y personalidad.

evaluaciones cognitivas, técnicas, de coordinación motora y personalidad. Segunda fase: pruebas psicométricas, ejercicios individuales y grupales y evaluaciones prácticas.

pruebas psicométricas, ejercicios individuales y grupales y evaluaciones prácticas. Evaluación médica y psicológica: análisis de la aptitud de los candidatos para afrontar las exigencias de los vuelos espaciales.

análisis de la aptitud de los candidatos para afrontar las exigencias de los vuelos espaciales. Entrevistas: valoración de las competencias técnicas y personales, con una ronda final ante responsables de la agencia.

El procedimiento fue largo y altamente competitivo. En la selección de 2021-2022, la ESA recibió más de 22.500 solicitudes y eligió a 17 personas para formar parte de su nueva promoción: cinco astronautas de carrera, miembros de la reserva y un candidato dentro del programa de viabilidad para astronautas con discapacidad.

Dónde consultar la próxima convocatoria

Quienes quieran prepararse deben consultar la página oficial de selección de astronautas de la ESA, donde se publican las condiciones de las convocatorias, las preguntas frecuentes y los documentos de referencia. También es recomendable revisar periódicamente el portal de empleo de la agencia y mantener actualizados el currículum, la formación y la experiencia profesional.

La mejor estrategia mientras no haya nuevas fechas oficiales es reforzar el inglés, adquirir experiencia relevante y cuidar la preparación física y psicológica. También conviene recordar que trabajar en el sector espacial europeo no exige necesariamente convertirse en astronauta: la ESA ofrece oportunidades para ingenieros, científicos, especialistas médicos y profesionales de numerosas áreas técnicas.

Llegar al espacio requiere mucho más que vocación. Hace falta una preparación prolongada, experiencia demostrable y capacidad para superar un proceso de selección exigente. Para los aspirantes españoles, el primer paso no es esperar una fecha de lanzamiento, sino reunir las condiciones que permitan presentar una candidatura competitiva cuando la ESA abra su próxima convocatoria.