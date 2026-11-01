Santiago Martín, de Vertexaura, sobre los agentes de IA: "Yo diría que podemos definirlo como un trabajador digital"

Santiago Martín, socio fundador de Vertexaura, explicó en La Trinchera de Llamas, de esRadio, qué son los agentes de inteligencia artificial y cómo pueden trabajar dentro de una empresa. Lo hizo en la sección que el programa de Llamas dedica cada semana, de la mano de Madrid Emprende para hablar de emprendimiento, de empresas, de generación de riqueza y de empleo. En la mesa estaban también Ángel Niño, concejal de innovación y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, y otros dos emprendedores: Rodrigo Gómez, fundador y CEO de Populit, y Samuel Sesmilo, fundador y CEO de Reno.

Las tres son startups vinculadas a la red de viveros municipales de empresas que gestiona Madrid Emprende que están utilizando la tecnología para resolver problemas reales de las personas y de las pequeñas y medianas empresas. Llamas presentó a Martín como un emprendedor joven al frente de una compañía que nació en el año 2024 y que tiene su sede en el vivero de empresas de San Blas.

Un trabajador digital

Llamas le pidió que explicara, para que la gente lo entienda, qué es esto de los agentes inteligentes y qué ventajas aportan al día a día de una empresa. Martín empezó por reconocer que este concepto de agentes, a su juicio, hasta hace muy poco ha sido bastante ambiguo para el público y los usuarios que utilizan la inteligencia artificial.

Después propuso una definición: "Yo diría que podemos definirlo como un trabajador digital que se puede conectar a tus herramientas, sistemas y puede hablar con el mundo real". Y añadió que "ahora con las nuevas tecnologías de 2026 podemos hacer incluso que trabajen de forma autónoma".

El emprendedor insistió en esa comparación con un empleado. A su juicio, "tenemos que interpretarlo como un trabajador digital que tú le vuelcas un poco el contexto de tu empresa, de tu negocio, de lo que quieras y va a actuar en base a eso y va a perseguir tus objetivos a día de hoy incluso, como he dicho, de forma autónoma". La empresa aporta la información sobre su negocio y el agente trabaja con ella hacia los objetivos que se le marcan.

Permisos bajo control

Esa autonomía tiene condiciones. Martín advirtió de que "aquí hay que controlar el tema de permisos que le damos para [...] que no la líe", un comentario que arrancó risas en el estudio. El emprendedor no detalló en la entrevista cómo se fijan esos límites en los proyectos que desarrolla su empresa.

De la auditoría a las automatizaciones

Martín resumió la actividad de Vertexaura en una frase: "nosotros principalmente lo que hacemos es desarrollar e integrar soluciones de inteligencia artificial de todos los tipos en empresas". La compañía trabaja hoy con tres verticales de negocio bastante definidas.

La primera es la consultoría. En ella, explicó, lo que hacen es "auditar un departamento o varios departamentos de una empresa, les hacemos un diagnóstico de situación y les proponemos un plan estratégico para [...] acelerar o guiar lo que sería su transformación digital", centrada en la inteligencia artificial y la automatización.

La segunda es la de sistemas, donde, según Martín, "podemos hacer cualquier cosa para cualquier empresa en cualquier nicho, desde agentes de inteligencia artificial, aplicaciones con inteligencia artificial integrada, automatizaciones y demás".

Una herramienta "muy sencilla"

Ángel Niño aprovechó la explicación para animar a los oyentes. El concejal señaló que las empresas ya están utilizando la inteligencia artificial para mejorar sus procesos productivos o crear nuevos procesos productivos o nuevas líneas de negocio, y fue más allá: "le recomiendo a todo el mundo que utilice la inteligencia artificial".

Para Niño, "la inteligencia artificial es una herramienta, el futuro de la humanidad lo va a decidir la humanidad". Quien no la use, en su opinión, "es como el que tenía coche de caballos y luego pasó a coche a motor, pues se va a quedar atrás". También defendió que "es muy sencilla porque de verdad está pensada para que sea muy sencilla".

Llamas le dio la razón con su propia experiencia. El presentador reconoció ser "muy torpe con todo el tema tecnológico", pero aseguró que su uso "es muy sencillo, muy intuitivo".

El apoyo del vivero

Martín también habló de lo que le ha aportado el vivero municipal. Lo primero que destacó fue la oficina: "poder tener un espacio de trabajo de esas características con todos los servicios que incluye tan accesible, desde luego que es un puntazo". Además, recordó que "nos han asesorado en todos los temas que hemos necesitado, ya sea en ámbito legal, financiero", entre otros asuntos.

Al cierre del programa, Niño explicó que los viveros están abiertos a cualquier persona que tenga una idea, que están distribuidos por toda la ciudad de Madrid, también fuera de la M-30, y que la información está en la web madridemprende.es.

Cámaras con inteligencia artificial

La tercera línea de negocio de Vertexaura es la más reciente. Martín explicó que "la última vertical que la hemos iniciado este año es una vertical de visión artificial donde integramos la inteligencia artificial en sistemas con cámaras". Según enumeró, la empresa la aplica ya en almacenes, prevención de riesgos laborales, seguridad, supermercados.