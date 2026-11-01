Hombres lactantes: el invento

El delirio trans jugó en su momento a dar una vuelta más de tuerca con la "lactancia" masculina inducida. No era suficiente con pretender ser de otro sexo, hormonarse y operarse. También había que invadir los territorios más íntimos de la maternidad. Como hacía tiempo que no oía hablar del morboso asunto, pensé que se había olvidado. Pero, ¡qué va! Este mes de octubre, la comisionada australiana de discriminación por sexo, Anna Cody, confirmó en el Senado que los hombres biológicos que se identifican como mujeres y se inducen la lactancia mediante hormonas y fármacos están cubiertos por las protecciones del Sex Discrimination Act (sección 7AA). Ante la pregunta de la senadora liberal Leah Blyth, que subrayó que la ley habla de "mujer" y que el memorándum explicativo se refería a mujeres que amamantan, Cody respondió que esos hombres tienen derecho a los mismos descansos y facilidades laborales que cualquier persona que amamante.

Como lo leen. La Comisión de Derechos Humanos no consultó ningún análisis médico específico antes de incluir esa grotesca lactancia inducida en su informe porque todo se enmarca en un patrón distópico que va mucho más allá. La misma comisionada había sostenido antes que las protecciones por "potencial embarazo" podían aplicarse también a mujeres trans —hombres biológicos— como si esto tuviera el menor sentido científico. El texto legal original de 2011 y las enmiendas posteriores que eliminaron definiciones binarias de "hombre" y "mujer" habían acabado facilitando estas lecturas tan dementes.

A ver. Que yo estoy muy por la ciencia y por los avances médicos. Y, en principio, cualquier investigación que no afecte derechos fundamentales debería tener luz verde. En el caso de la secreción inducida en hombres, la evidencia científica es extremadamente limitada. Existen apenas un puñado de informes de casos —alrededor de siete documentados hasta 2024-2025— de "mujeres" trans que lograron algo de producción láctea mediante estrógenos, progesterona, bloqueadores de testosterona y fármacos como domperidona, más estimulación mecánica. Algunos de esos documentos afirman que el análisis de macronutrientes mostró valores comparables o incluso superiores en proteínas a la leche materna estándar, y que en al menos en un caso el bebé se alimentó exclusivamente así durante seis semanas con crecimiento aparentemente normal según el pediatra. Aquí tienen este y este. Sin embargo, no hay estudios controlados, seguimientos a largo plazo ni datos robustos sobre volumen suficiente, composición inmunológica completa, posibles residuos farmacológicos o riesgos cardiovasculares del régimen hormonal para el adulto. Los casos publicados son anecdóticos y generalmente… optimistas; la ausencia de evidencia sólida de seguridad a escala es, en sí misma, un dato relevante.

Naturalmente, forzar una secreción química en un cuerpo masculino no equivale biológicamente a la lactancia materna posparto, que implica cambios hormonales, inmunológicos y de composición adaptados a las necesidades del recién nacido. Presentar esa inducción como equivalente a la leche materna o a la fórmula regulada para biberón es una manera de afirmarse en una identidad sexual que no corresponde, no algo que tenga como objetivo el bienestar del bebé. Está al servicio del delirio del amamantador, no del avance de la salud y de la ciencia.

No se me ocurre en qué situación la Humanidad necesitaría a un hombre que lactase. Tal vez tras una catástrofe en una estación orbital donde quedasen vivos un varón y un recién nacido. O, en la Tierra, tras una invasión zombie con resultado similar. Quizá algún guionista entienda el atractivo creepy del tema. Pero, desde luego, el objetivo de esos amamantadores no es científico ni humanitario. Ilustra más bien la lógica interna de la ideología de género: una vez que se redefine "mujer" como una identidad autodeclarada, los dominios específicos del sexo femenino —en deportes, prisiones, refugios, lactancia, etc.— se diluyen y se los apropian algunos tipos peculiares. El resultado práctico es que recursos, espacios y derechos diseñados para las necesidades reproductivas y de seguridad de las mujeres quedan subordinados a las demandas de quienes buscan emular esas funciones. Es dramático porque, en el caso de esa lactancia, se utiliza a un bebé que no puede consentir ni evaluar riesgos. El progreso se construye sobre la evidencia científica no sobre la validación infinita de los delirios de algunos a expensas de los más vulnerables.