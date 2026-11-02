Capturan en Salamanca un siluro del tamaño de un niño: "Colonizarán también el Tormes"

Un pescador ha capturado un siluro de 1,15 metros en el embalse de Santa Teresa (Salamanca), una longitud similar a la estatura media de un niño de seis años. La captura, difundida en un vídeo de TikTok, ha reavivado el debate sobre la presencia de esta especie invasora en el río Tormes.

Aunque está lejos de los gigantes de más de dos metros que se capturan en el Ebro, un siluro de 1,15 metros ya es un ejemplar adulto de considerable tamaño. De hecho, supera la longitud media registrada en algunas poblaciones ibéricas estudiadas por los científicos. El problema para los aficionados al Tormes es que su presencia evidencia que este gran depredador invasor también ha llegado a las aguas del embalse salmantino.

El protagonista es F. Méndez. En las imágenes publicadas en su cuenta de TikTok aparece sujetando con dificultad el enorme pez mientras intenta enseñarlo entero a la cámara. "Por si alguno dudaba de que había siluros en Santa Teresa, este es mi primer siluro en Santa Teresa", comenta sorprendido. "Madre mía, decían que eran más pequeños, pero luego lo mediré a ver", añade mientras trata de encuadrarlo.

El propio pescador acompaña la publicación con un mensaje que resume la preocupación de los aficionados: "Todo comenzó con un rumor y ya es una triste realidad: los siluros colonizarán también el Tormes".

No es la primera captura que se conoce en este embalse salmantino. En mayo ya se pescó otro ejemplar de 74 centímetros y también se ha informado de uno de 94 centímetros. El nuevo ejemplar, de 1,15 metros, supone un salto considerable en el tamaño de los peces detectados en estas aguas.

Un depredador capaz de alcanzar los 100 kilos

El siluro (Silurus glanis) es un pez de agua dulce originario de Europa central y oriental y Asia occidental. Su presencia en España se debe a introducciones realizadas por el hombre. En 1974 llegaron los primeros ejemplares a la cuenca del Ebro, con la intención de fomentar su pesca deportiva.

Desde entonces se ha extendido por distintas cuencas hidrográficas de la Península. Es uno de los mayores peces de agua dulce de Europa: puede alcanzar los 2,5 metros de longitud y superar los 100 kilos de peso.

Su tamaño no es su única característica llamativa. El siluro es un gran depredador que se alimenta de peces, crustáceos y otros animales acuáticos. Los ejemplares de mayor tamaño pueden capturar peces de considerable dimensión y su presencia altera el equilibrio de los ecosistemas en los que se establece.

Por este motivo figura en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. El Ministerio para la Transición Ecológica advierte de su impacto sobre la biodiversidad, especialmente por la depredación de peces autóctonos y otros organismos acuáticos. De hecho, la normativa española señala que los ejemplares capturados no deben devolverse vivos al agua.