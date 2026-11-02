Descubren una nueva especie de medusa milimétrica en aguas de Alicante

Aunque el Mediterráneo es uno de los mares más estudiados del planeta, todavía guarda sorpresas. Un equipo de científicos de la Universidad de Alicante ha identificado una nueva especie de medusa en aguas de El Campello. Se llama Copula lucentia, mide entre uno y siete milímetros y, lo más tranquilizador, es inofensiva para el ser humano. Su nombre científico hace referencia a Lucentum, la antigua denominación romana de Alicante.

El hallazgo, realizado inicialmente en 2024 por investigadores del Laboratorio Marino de la Universidad de Alicante en Denia, acaba de dar un paso importante gracias a una campaña conjunta con el Oceanogràfic de Valencia. Los científicos han conseguido recoger más de 200 ejemplares en el litoral alicantino.

Se trata de la segunda especie de cubomedusa registrada en el Mediterráneo. Las cubomedusas son un grupo de medusas que se distinguen por la forma cúbica de su cuerpo, en lugar de la habitual forma de campana. Hasta ahora, en el Mediterráneo solo se había identificado otra especie, la Carybdea marsupialis, descrita por Linneo en 1758.

Una medusa diminuta escondida a poca profundidad

Los ejemplares se han localizado a menos de un metro y medio de profundidad, en zonas de fondos rocosos, arenosos y praderas marinas. De momento, su presencia solo está documentada en El Campello.

La investigadora Eva Fonfría, primera autora del estudio, ha explicado que inicialmente llamó la atención de los científicos por su reducido tamaño y porque algunas de sus características no encajaban con las especies conocidas. Los análisis morfológicos y genéticos confirmaron finalmente que estaban ante una especie nueva.

El descubrimiento se ha publicado en la revista científica Marine Biodiversity y abre nuevas preguntas sobre este pequeño animal marino. Los investigadores todavía desconocen aspectos como su ciclo reproductivo, su papel en la cadena alimentaria o su capacidad urticante.

Quienes quieran conocerla de cerca ya pueden hacerlo en el MedusaLab del Oceanogràfic de Valencia, donde se exhiben ejemplares mediante una lupa para apreciar sus diminutas características.