Hallan en Mali uno de los meteoritos marcianos más antiguos jamás encontrados

Científicos de la NASA han arrojado luz en dos publicaciones en Science sobre un meteorito procedente de Marte hallado en el desierto del Sahara, en Mali, en 2022. Los científicos han confirmado que se trata de uno de los más de 400 meteoritos de origen marciano hallados en la Tierra y que se encuentra entre los más antiguos: tiene más de 4.100 millones de años. La roca, bautizada como Teghaza 001, ha sido calificada por uno de los investigadores como la "piedra Rosetta" de Marte por la información que puede proporcionar sobre el pasado del planeta rojo.

Según los estudios de los que se hace eco la NASA, el meteorito es especialmente interesante porque procede de una zona de Marte nunca analizada y da información sobre cómo interactuaba el agua con los sedimentos marcianos en un remotísimo pasado. "El meteorito es verdaderamente único, fue solo después de empezar a examinarlo de cerca cuando nos dimos cuenta", ha señalado sobre el objeto Yang Liu, responsable de la investigación y perteneciente al Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

La roca es una mezcla de minerales de origen volcánico que según los científicos aporta información sobre cómo se solidificó el magma marciano antes de que el agua alterara su superficie. Aunque no hay certezas sobre el lugar del que procede la roca, la NASA afirma que guarda semejanzas con áreas del sur del planeta cubiertas de cráteres. Se trata, según la institución, de uno de los tres meteoritos marcianos más antiguos, junto al denominado ALH84001, constituido por un único mineral, y el Black Beauty, de unos 2.100 millones de años y también compuesto de fragmentos volcánicos.

El investigador Lee Saper afirma sobre la roca que su importancia también radica en que recoge la interacción entre agua y roca, aportando una perspectiva nueva sobre cómo el agua moldeó la superficie del planeta en sus primeros tiempos. Apunta que quizás también albergue alguna impronta sobre su atmósfera, en el momento en que el planeta estaba perdiendo su agua.

Los científicos creen que por el momento sólo "han arañado la superficie" de la información que esta roca puede ofrecer y destacan cómo la edad del meteorito y la impronta del agua sugieren que pudo haber agua en el planeta rojo antes de lo que se creía. Las pistas que ofrece el meteorito, cuentan, como la química de la roca, la textura y los isótopos de oxígeno apuntan a un "ciclo del agua muy dinámico" en etapas muy remotas del planeta.