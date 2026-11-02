Salvador García-Ayllón, experto en ferrocarril, sobre el AVE Madrid-Andalucía: "Se está jugando a la ruleta rusa"

Salvador García-Ayllón, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena y especialista en ferrocarril, ha explicado en La Trinchera de Llamas, de esRadio, por qué falla el sistema de seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, unos días después del accidente de Urda, que —según el balance provisional de muertos— ha costado la vida a 69 de las personas que viajaban en los trenes siniestrados.

El conductor del programa, Manuel Llamas, ha preguntado al experto —doctor arquitecto e ingeniero de caminos, canales y puertos— por las más de 170 incidencias similares previas del sistema de seguridad LZB que se cayó antes del choque de los convoyes y que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que no eran "infrecuentes". "Desde luego, normal no es", ha respondido García-Ayllón.

El experto se ha mostrado sorprendido por el dato y también por el hecho de que se haya normalizado una situación que, ha aseverado, "debía ser extraordinaria". Algo que ha calificado de "muy preocupante". "El maquinista que va en un tren que va a 300 km/h no ve las señales cuando le pasan a toda velocidad", ha recordado. Tampoco cuando entra en un nuevo cantón o diferente tramo.

Ni siquiera el operario del centro de control tiene una imagen completa, ha asegurado. Según el ingeniero, los sistemas que se utilizan "no tienen como un Google Maps donde él ve por dónde va el tren en cada momento". En su lugar, el operario "ve unas pantallitas con unas luces verdes y rojas" que solo le indican "dónde va en cada tramo, dónde está circulando el tren". "No ve nada más", ha exclamado.

Por eso, añadió, la línea "funciona en base a unos automatismos, un sistema tecnológico que lo que hace es garantizar o minimizar el riesgo al máximo". Si ese sistema se cae, "hay que entrar en una gestión manual". Pero eso, ha destacado, debe pasar "excepcionalmente, alguna vez". Con 170 caídas en un año, el ingeniero ha considerado que "se está un poco jugando a la ruleta rusa", porque el riesgo se traslada "al factor manual, al ser humano".

Un sistema de los años 60

Para García-Ayllón, la causa de tantos fallos es sencilla. El LZB de la línea "es un sistema que está obsoleto". El ingeniero ha argumentado que "se inventó en los años 60 y se implantó en el año 92". "Es decir, tiene ya 30 años", ha sentenciado. Por lo tanto, no se puede aseverar que es seguro sin un análisis previo de los datos.

El LZB "es seguro si funciona, si no funciona evidentemente no es seguro". Lo ha comparado con conducir un coche de gama alta pero con más de tres décadas de vida: "Si yo tengo un Mercedes, un BMW del año 92, con el cual voy circulando a alta velocidad en el año 2026, pues igual puedo tener un problema".

El ingeniero ha explicado que la línea funciona con un sistema anticuado "porque el nuevo sistema, que es el ERTMS, no está en funcionamiento". Y eso que, ha recordado, "desde hace 10 años se suponía que tenía que estar casi implantándose el sistema ERTMS". La línea Madrid-Andalucía es "la única de España, de hecho, que no tiene este sistema", que ya tienen casi todas las líneas españolas y prácticamente todos los países europeos.

¿Y el segundo sistema de protección?

Llamas ha planteado que, cuando falla el LZB, entra en funcionamiento un segundo sistema de protección, el ASFA, que según la información difundida también falló. Llegados a este punto, García-Ayllón ha pedido cautela y ha señalado que "estamos ahora trabajando lamentablemente con datos de unas filtraciones que se han producido de manera interesada y que a lo mejor son datos parciales". "Todo esto está bajo investigación", ha zanjado.

El experto ha advertido que esa discusión no debe desviar la atención del problema de fondo. Y lo ha comparado con el caso de Adamuz. El fallo no podía reducirse a que un operario se equivocara con una soldadura. En Urda, tampoco a que un operador diera una orden equivocada a un maquinista. El sistema no puede descansar la seguridad en el factor humano. "Tiene que ser lo suficientemente robusto y tener resiliencia para evitar que esto pueda pasar".

De la puntualidad a la catenaria

Según García-Ayllón, el sistema viene perdiendo mucha resiliencia desde hace años. Ese deterioro ha convertido "un sistema que era muy fiable y muy potente y que teníamos que era la joya de la corona hace 10 años, que exportábamos a Arabia Saudí y a otros países, en un sistema completamente quebrado". Lo ha atribuido a la falta de inversión en mantenimiento y a una mala planificación y gestión de la infraestructura.

Él usa una metáfora médica para explicárselo a sus alumnos. "Esto es un cáncer que ha hecho metástasis". Los primeros síntomas fueron la pérdida de puntualidad. Después llegaron las vibraciones difundidas en redes sociales y, por último, incidentes graves, como cuando en esa misma línea en Andalucía se cayó la catenaria y hubo trenes detenidos en mitad del campo. "Antes de que pasasen ya los accidentes, había que haber tomado medidas drásticas y estructurales que no se han tomado ni antes ni ahora todavía, desgraciadamente".