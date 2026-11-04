El telescopio Swift de la NASA se desintegra en la atmósfera tras dos décadas de descubrimientos

Punto final a una de las trayectorias científicas más fructíferas de la exploración espacial moderna. El observatorio orbital Swift reingresó este miércoles de forma descontrolada en las capas altas de la Tierra, completando su desintegración sobre el norte de la isla de Sumatra, según ha constatado la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Pese a la incertidumbre inherente a este tipo de retornos atmosféricos sin guía, el impacto de los restos no causó víctimas ni desperfectos materiales en la superficie.

El satélite, con una masa aproximada de 1.450 kilogramos, sucumbió a la fricción térmica a las 12:39 GMT. Antes de consumarse el descenso, los técnicos de la NASA habían estimado que el peligro de que algún fragmento causase lesiones personales era extraordinariamente bajo —con una probabilidad de 1 entre 2.100—. Aunque el fuselaje quedó pulverizado en su práctica totalidad, algunos elementos de alta resistencia térmica lograron superar la reentrada antes de perderse en el océano.

La trayectoria orbital previa había delimitado una franja de reingreso comprendida entre los 20,6 grados de latitud norte y sur, afectando a varias zonas del cinturón intertropical. Instituciones como la Fuerza Aeroespacial Colombiana mantuvieron la vigilancia sobre el recorrido de la plataforma para calibrar riesgos potenciales en sus áreas de influencia. La reentrada resultó inevitable después de que el pasado verano la agencia estadounidense y la compañía Katalyst Space descartaran elevar la órbita de la sonda mediante la misión robótica LINK.

Puesto en órbita en noviembre de 2004 para una operación programada de apenas dos ejercicios, el telescopio sobrepasó cualquier estimación operativa. A lo largo de casi veintidós años en servicio, el ingenio detectó más de 2.000 estallidos de rayos gamma y catalogó más de 1.400 supernovas. Sus instrumentos aportaron material empírico decisivo para unos 7.000 estudios internacionales, acreditando que las deflagraciones cósmicas breves derivan de la colisión entre estrellas de neutrones.

La comunidad científica internacional despide así un instrumento capital que deja un archivo público de 12 terabytes con más de 1,5 millones de registros gráficos. Según indicó el responsable de Astrofísica de la NASA, Shawn Domagal-Goldman, este ingente volumen de datos continuará respaldando investigaciones astronómicas en los próximos años, mientras la Administración norteamericana proyecta nuevas plataformas para cubrir la observación de fenómenos cósmicos fugaces.