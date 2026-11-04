La comunidad científica rinde homenaje a las dos investigadoras españolas fallecidas en Urda

"Dos compañeras con un futuro brillante. Dos científicas que dedicaban sus vidas a investigar para mejorar la vida de todos nosotros". Así despedía la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Eva Ortega-Paino, a Marta Shahbazi y Tamara González, a las dos investigadoras españolas que encontraron la muerte el pasado 28 de octubre —junto a otras 67 personas— en el accidente ferroviario de Urda.

Ayer recibí esa noticia que uno no quiere nunca recibir, se confirmó la muerte de Marta Shahbazi Alonso y Tamara González Costa en el accidente de Urda. Dos compañeras con un futuro brillante. Mi pena es inmensa. Pienso en sus familias y en las de las otras 67 víctimas mortales.… pic.twitter.com/SnL5GyN04S — Eva Ortega-Paíno (@EvaOrtegaPaino) November 1, 2026

Ambas se encontraban en los trenes para asistir al 19º Congreso de la Sociedad Española de Biología del Desarrollo, que se celebró del 28 al 30 de octubre de 2026 en la localidad onubense de El Rompido. Shahbazi, de 41 años, debía recoger el Premio José Luis Gómez-Skarmeta 2026 a la Excelencia Científica, en reconocimiento a sus revolucionarias contribuciones al estudio de las primeras etapas del desarrollo embrionario humano.

"Marta Shahbazi y Tamara González-Costa representaban dos generaciones de científicas españolas que estaban contribuyendo de manera extraordinaria al avance de la biología del desarrollo. Sus trayectorias, en etapas muy diferentes de consolidación, compartían los mismos valores de excelencia, dedicación, curiosidad y compromiso con el conocimiento", ha destacado en un comunicado la Sociedad Española de Biología del Desarrollo (SEBD).

"Más allá de sus notables logros científicos, Marta fue un ser humano extraordinario. Una madre maravillosa, una defensora incansable de los derechos humanos y una firme creyente de que la ciencia no conoce barreras identitarias y pertenece a todos", ha señalado el Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB/CSIC). "Tamara era una joven investigadora aficionada al deporte y siempre dispuesta a aprender. Combinaba la curiosidad científica con la determinación ante los retos".

Marta Shahbazi

La Sociedad de Investigadores Españoles en el Reino Unido (CERU), que había reconocido a la leonesa —de padre iraní— Marta Shahbazi este año con un galardón por sus estudios en el desarrollo humano temprano, la ha calificado como "una científica excepcional" y un "referente" por "su dedicación a fortalecer el equilibrio entre la carrera profesional y la familia, visibilizando la figura de la madre científica".

Desde CERU, despedimos con profundo dolor a la Dra. Marta Shahbazi Alonso, una científica excepcional, compañera, amiga y colaboradora, y una integrante muy querida de nuestra comunidad científica internacional.

Marta era un referente para muchas de nosotras. Destacó por su… pic.twitter.com/t6A7g5Uxqx — SRUK/CERU (@ComunidadCeru) November 1, 2026

Shahbazi —que se licenció en Biología con matrícula de honor y obtuvo un máster en Biomedicina Molecular en la Autónoma de Madrid— residía desde 2014 en Reino Unido, donde se trasladó para ocupar un puesto de investigadora postdoctoral en la Universidad de Cambridge. Su trabajo permitió al campo estudiar etapas del desarrollo que hasta ese momento eran inaccesibles. Tanto es así que fue elegido como Avance Científico del Año por casi un cuarto de millón de lectores de la revista Science.

En febrero de 2020 —cuando acababa de dar a luz al primero de sus dos hijos— se unió al MRC Laboratory of Molecular Biology de Cambridge, donde en el momento de su fallecimiento dirigía la División de Biología Celular. "No solo era una científica excepcional y una estrella en ascenso en su campo; era una integrante vital y muy valiosa de la familia de nuestro instituto", ha asegurado director del LMB, Jan Löwe.

"Estaba decidida a resolver interrogantes de larga data sobre las primeras etapas del desarrollo embrionario de los mamíferos, buscando comprender por qué ocurren errores que provocan embarazos fallidos", ha explicado. "El grupo de Marta aportó información valiosa a este problema sin resolver al identificar un mecanismo de control vinculado a la posición celular que determina si las células se especializan en células germinales primordiales".

"Cada interacción con Marta me aportaba una nueva perspectiva o idea que ampliaba mis horizontes. Enriquecía el trabajo de sus compañeros con sus ideas audaces y creativas, su intelecto perspicaz y su generosidad al compartirlas libremente", ha comentado tras su muerte el codirector de la división, Manu Hegde. "Su trabajo científico impulsaba la biología molecular hacia nuevas fronteras", ha sentenciado el laboratorio británico.

Tamara González Costa

La joven Tamara González Costa, de solo 31 años, nació en Bembibre (León) y vivía desde agosto en Viena. Se había incorporado al equipo del Instituto de Biotecnología Molecular de Austria (IBMV) como investigadora posdoctoral, después de acabar su doctorado en Biociencias Moleculares en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y haber realizado investigaciones en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC).

Tremenda desgracia. Tamara era una persona increíblemente positiva y alegre. Tuve el placer de coincidir con ella muchos años en @CNIC_CARDIO . Todos los que fuimos afortunados de conocerla estamos dolidos por esta noticia. Un abrazo enorme a familia y amigos. pic.twitter.com/tFmR33O0DT — Jose Angel Nicolas Avila (@NicolasAvilaJA) November 1, 2026

"Tremenda desgracia. Tamara era una persona increíblemente positiva y alegre. Tuve el placer de coincidir con ella muchos años en el CNIC. Todos los que fuimos afortunados de conocerla estamos dolidos por esta noticia. Un abrazo enorme a familia y amigos", publicaba en X el investigador José Ángel Nicolás Ávila.

La prestigiosa revista Nature ha publicado un artículo recogiendo las palabras de cariño y admiración que las instituciones para las que habían trabajado y los investigadores que habían estado en sus equipos han destacado tras los fallecimientos.

Scientists pay tribute to Marta Shahbazi Alonso and Tamara González Costa who died on their way to a developmental-biology meetinghttps://t.co/cqpeHRiSMQ — nature (@Nature) November 3, 2026

El trabajo de Tamara se centraba en la biología del desarrollo cardiovascular, específicamente en la investigación del desarrollo del corazón y el origen de las cardiopatías congénitas. Buscaba entender los mecanismos moleculares por los cuales el corazón humano a veces no logra formarse de manera correcta durante la gestación. Su muerte ha conmocionado a la comunidad científica.