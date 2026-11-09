A la velocidad máxima de la sonda Parker, tardaríamos 6.600 años en llegar a la estrella más cercana

2 / 16

Una nave quince veces más rápida

La nave de esta galería es imaginaria: viajaría al 1 % de la velocidad de la luz, 10,8 millones de kilómetros por hora. Acelerando a 1 g, el peso que notamos en la Tierra, tardaría tres días y medio en llegar a esa velocidad. En ese tiempo recorrería unos 460 millones de kilómetros. El problema es la energía: poner una tonelada a esa velocidad exige el equivalente a un megatón, unas 70 veces la bomba de Hiroshima. El proyecto Breakthrough Starshot, presentado en 2016 por Yuri Milner y Stephen Hawking, quiere ir más lejos con velas de pocos gramos empujadas por láseres desde la Tierra. Su objetivo es el 20 % de la velocidad de la luz. A la velocidad de nuestra nave el tiempo apenas se nota distinto: en un viaje de 425 años, la tripulación envejecería una semana menos que quien se quedara en la Tierra. En la imagen, la Tierra fotografiada desde la Orion de Artemis II el 2 de abril de 2026.