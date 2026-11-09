A la velocidad máxima de la sonda Parker, tardaríamos 6.600 años en llegar a la estrella más cercana
Una nave al 1 % de la velocidad de la luz, quince veces más rápida que la Parker, llegaría a la Luna en dos minutos y a Marte en horas, pero tardaría 250 millones de años en alcanzar Andrómeda.
La sonda Parker, la nave más rápida construida
La sonda Parker de la NASA alcanzó 692.000 km/h el 24 de diciembre de 2024, a 6,1 millones de kilómetros de la superficie del Sol, y ha repetido esa marca en cada paso cercano desde entonces. El último fue el 4 de septiembre de 2026. A esa velocidad iría de Madrid a Barcelona en menos de tres segundos. Para acercarse tanto se protege con un escudo de carbono de 11,4 centímetros de grosor: la cara que mira al Sol pasa de 1.400 grados y los instrumentos de detrás trabajan a unos 30. Es la primera nave de la NASA que llevó el nombre de una persona viva, el físico Eugene Parker, que predijo el viento solar en 1958. Parker vio el lanzamiento en 2018, en la imagen, y murió en 2022, a los 94 años.
Una nave quince veces más rápida
La nave de esta galería es imaginaria: viajaría al 1 % de la velocidad de la luz, 10,8 millones de kilómetros por hora. Acelerando a 1 g, el peso que notamos en la Tierra, tardaría tres días y medio en llegar a esa velocidad. En ese tiempo recorrería unos 460 millones de kilómetros. El problema es la energía: poner una tonelada a esa velocidad exige el equivalente a un megatón, unas 70 veces la bomba de Hiroshima. El proyecto Breakthrough Starshot, presentado en 2016 por Yuri Milner y Stephen Hawking, quiere ir más lejos con velas de pocos gramos empujadas por láseres desde la Tierra. Su objetivo es el 20 % de la velocidad de la luz. A la velocidad de nuestra nave el tiempo apenas se nota distinto: en un viaje de 425 años, la tripulación envejecería una semana menos que quien se quedara en la Tierra. En la imagen, la Tierra fotografiada desde la Orion de Artemis II el 2 de abril de 2026.
La Luna: 2 minutos y 8 segundos
La Luna está a 384.400 kilómetros de media. A esa distancia caben todos los planetas del sistema solar puestos en fila, aunque por muy poco: sus diámetros suman unos 380.000 kilómetros. La luz tarda 1,3 segundos en llegar. El Apolo 11 tardó tres días en ponerse en órbita lunar, y la tripulación de Artemis II, que en abril de 2026 dio la vuelta a la Luna, batió el récord de distancia del ser humano a la Tierra: 406.771 kilómetros. El récord anterior era del Apolo 13, de 1970. La Luna se aleja de nosotros 3,8 centímetros al año. Se sabe gracias a los espejos que dejaron las misiones Apolo, contra los que todavía se disparan láseres desde la Tierra. En la imagen, la Tierra ocultándose tras la cara oculta de la Luna el 6 de abril de 2026; hay más en esta galería de LD.
El Sol: 13 horas y 52 minutos
El Sol está a 149,6 millones de kilómetros y su luz tarda 8 minutos y 19 segundos en llegar: lo vemos siempre como era hace ocho minutos. Reúne el 99,86 % de la masa del sistema solar y dentro cabrían 1,3 millones de Tierras. En el núcleo hay 15 millones de grados y en la superficie, unos 5.500. Por encima, la corona pasa del millón de grados, y por qué la atmósfera está más caliente que la superficie es uno de los misterios que estudia la Parker. La luz que nos llega hoy se produjo en el núcleo hace decenas de miles de años: es lo que tarda en abrirse paso hasta la superficie. En la imagen, el Sol el 10 de septiembre de 2025.
Marte: entre 5 y 37 horas
La distancia entre la Tierra y Marte va de unos 55 a 401 millones de kilómetros, según la posición de los dos planetas. Por eso las misiones salen cuando se abre la ventana de lanzamiento, cada 26 meses. El rover Perseverance tardó 203 días en llegar, y con él viajó Ingenuity, que el 19 de abril de 2021 hizo el primer vuelo propulsado en otro planeta. Un mensaje a Marte tarda entre 3 y 22 minutos, así que los rovers no se pueden manejar en directo. El día marciano dura 24 horas y 39 minutos, la gravedad es el 38 % de la terrestre, y el monte Olimpo mide unos 22 kilómetros de altura, dos veces y media el Everest. En la imagen, Marte visto por el Hubble en 2016.
Júpiter: entre 2 y 4 días
Júpiter está a entre 588 y 968 millones de kilómetros. Dentro cabrían más de 1.300 Tierras, y aun así es el planeta que más deprisa gira: su día dura 9 horas y 56 minutos. La Gran Mancha Roja es una tormenta más ancha que la Tierra que lleva siglos activa, aunque cada vez es más pequeña. Tiene casi un centenar de lunas, entre ellas Ganímedes, más grande que Mercurio. La sonda Juno tardó casi cinco años en llegar, en 2016. Protege su electrónica de la radiación con una caja de titanio y lleva tres figuras de aluminio con forma de Lego: Galileo, Júpiter y su esposa, Juno. En la imagen, Júpiter visto por el Hubble en abril de 2017.
Saturno: entre 4,6 y 6,4 días
Saturno es menos denso que el agua: en una bañera lo bastante grande flotaría. Sus anillos ocupan unos 280.000 kilómetros de un extremo a otro, pero en muchas zonas apenas tienen una decena de metros de grosor. Es el planeta con más lunas conocidas, 274 desde marzo de 2025. La Cassini tardó casi siete años en llegar y dejó en Titán la sonda Huygens, que en 2005 hizo el aterrizaje más lejano de la historia. En 2017 la NASA la lanzó contra Saturno para que no contaminara Encélado ni Titán, dos lunas que podrían albergar vida. En esta foto de 2013, la Tierra es el punto que se ve entre los anillos, abajo a la derecha, a 1.440 millones de kilómetros.
Neptuno: unos 17 días
Neptuno fue el primer planeta descubierto con matemáticas. El francés Urbain Le Verrier calculó dónde tenía que estar por cómo desviaba la órbita de Urano, y el alemán Johann Galle lo encontró el 23 de septiembre de 1846, casi en el punto exacto. Su año dura 165 de los nuestros: en 2011 completó su primera vuelta al Sol desde que se descubrió. Tiene los vientos más rápidos del sistema solar, de unos 2.000 km/h. La Voyager 2, la única nave que lo ha visitado, tardó doce años en llegar, en 1989. Allí fotografió los géiseres de nitrógeno de Tritón, una luna que gira en sentido contrario al planeta. En 2022, el James Webb captó sus anillos con una nitidez que no se veía desde entonces.
Plutón: unos 23 días
La New Horizons despegó en enero de 2006 hacia el último planeta del sistema solar. Siete meses después, Plutón dejó de serlo: la Unión Astronómica Internacional lo pasó a planeta enano el 24 de agosto de 2006, en Praga. La nave fue la más rápida en salir de la Tierra: cruzó la órbita de la Luna en unas nueve horas. Aun así, tardó nueve años y medio en llegar. Lleva parte de las cenizas de Clyde Tombaugh, que descubrió Plutón en 1930. Plutón es más pequeño que la Luna, mide 2.377 kilómetros, y tiene un "corazón" de hielo de nitrógeno de unos 1.000 kilómetros. Su año dura 248 de los nuestros, así que aún no ha dado una vuelta completa al Sol desde que se descubrió.
La Voyager 1, a un día luz: 100 días
La Voyager 1 despegó el 5 de septiembre de 1977 y el 18 de noviembre de 2026 llega a un día luz de la Tierra, unos 25.900 millones de kilómetros. Es el objeto humano más lejano. Una orden enviada desde la Tierra tarda un día en llegarle, y la respuesta otro. Su transmisor tiene unos 22 vatios, la potencia de una bombilla de frigorífico. Desde 2012 vuela por el espacio interestelar, con un generador de plutonio que pierde potencia cada año. En 2024, los ingenieros arreglaron a 24.000 millones de kilómetros un fallo de memoria que la había dejado meses sin enviar datos. Lleva un disco de oro con música y saludos en 55 idiomas, entre ellos el español. En 1990, a petición de Carl Sagan, se giró para hacer esta foto: la Tierra es el punto azul pálido del centro.
La nube de Oort: entre 3 y 158 años
Nadie la ha visto nunca. El holandés Jan Oort propuso en 1950 que el sistema solar está rodeado por una enorme nube de cuerpos helados, quizá billones, y que de allí vienen los cometas que tardan miles de años en volver. Su borde interior estaría a unas 2.000 veces la distancia de la Tierra al Sol. El exterior estaría a más de un año luz y medio, más de un tercio del camino hasta la estrella más cercana. Hasta ahí llega la gravedad del Sol. La NASA calcula que la Voyager 1 tardará unos 300 años en entrar en la nube y unos 30.000 en atravesarla.
Próxima Centauri: 425 años
Es la estrella más cercana al Sol, a 4,25 años luz, y no se ve a simple vista. La descubrió en 1915 el escocés Robert Innes desde Johannesburgo. Es una enana roja con el 12 % de la masa del Sol, y vivirá billones de años, mucho más que él. En 2016, el equipo del catalán Guillem Anglada-Escudé encontró a su alrededor Próxima b, un planeta del tamaño de la Tierra que da una vuelta a su estrella en 11,2 días. Las violentas llamaradas de la estrella complican que tenga vida. Al récord de la Parker llegaríamos en unos 6.600 años y a la velocidad de la Voyager 1, en más de 70.000. Breakthrough Starshot quiere hacerlo en veinte. En la imagen, una recreación de la superficie de Próxima b.
El centro de la Vía Láctea: 2,7 millones de años
A unos 26.700 años luz está Sagitario A*, el agujero negro del centro de nuestra galaxia, con unos 4 millones de veces la masa del Sol. Demostrar que existía les valió a Reinhard Genzel y Andrea Ghez el Nobel de Física de 2020, y en 2022 el Event Horizon Telescope publicó su primera imagen. El sistema solar gira alrededor de ese centro a unos 828.000 km/h, más deprisa que el récord de la Parker. Aun así, tarda unos 230 millones de años en dar una vuelta: la última vez que estuvimos en este punto de la galaxia, aparecían los primeros dinosaurios. La Vía Láctea mide unos 100.000 años luz y tiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas.
Andrómeda: 250 millones de años
Para la mayoría de la gente, Andrómeda es lo más lejano que se puede ver a simple vista: 2,5 millones de años luz. Su luz salió cuando en África aparecían los primeros humanos del género Homo. En el cielo ocupa unas seis lunas llenas de ancho, aunque solo se distingue su centro. Hasta 1923 se creía que formaba parte de la Vía Láctea: Edwin Hubble encontró en ella una estrella variable que demostró que era otra galaxia. Se acerca a nosotros a unos 400.000 km/h y podría chocar con la Vía Láctea dentro de miles de millones de años. Un estudio de 2025 le da a ese choque un 50 % de probabilidades en los próximos 10.000 millones de años. Este mosaico del Hubble tiene 2.500 millones de píxeles.
M87, en el cúmulo de Virgo: 5.500 millones de años
El viaje duraría más que la edad de la Tierra, que tiene 4.540 millones de años. En el centro de M87, a 55 millones de años luz, está el primer agujero negro fotografiado, con 6.500 millones de veces la masa del Sol. La imagen se publicó el 10 de abril de 2019 y se hizo uniendo ocho radiotelescopios repartidos por el mundo, entre ellos el de IRAM en el Pico Veleta, en Sierra Nevada (Granada). Juntos funcionaron como un telescopio del tamaño de la Tierra. Los datos ocupaban unos 5 petabytes y viajaron en discos duros por avión: los del Polo Sur tuvieron que esperar meses a que acabara el invierno austral.
MoM-z14, la galaxia más lejana: nunca
El James Webb ve esta galaxia como era 280 millones de años después del Big Bang. Su luz ha viajado 13.500 millones de años, casi tres veces la edad del Sol. Ese viaje ha estirado la luz hasta convertirla en infrarroja, la que capta el Webb. MoM-z14 mide unos 240 años luz, cientos de veces menos que la Vía Láctea, y sorprendió a los astrónomos porque tiene más nitrógeno del que debería a esa edad. Como el universo se expande, hoy está a más de 33.000 millones de años luz y se aleja más deprisa que la luz. Ninguna nave podría llegar nunca, ni siquiera la luz que salga hoy de la Tierra.