Hallan un diente de un tiburón prehistórico superdepredador cerca del Santuario de Covadonga

Paleontólogos de las universidades de Oviedo, Valencia y la UNED han estudiado un diente fósil de un tiburón superdepredador de hace unos 331 millones de años, descubierto en las inmediaciones del Santuario de Covadonga. El hallazgo ha sido publicado en la revista Journal of Palaeogeography. Se trata del diente de mayor tamaño registrado en el mundo para el género Carcharopsis: 43 milímetros. Los científicos estiman que el ejemplar medía entre cinco y seis metros.

El diente constituye el primer registro de este género de tiburones en el norte del antiguo continente de Gondwana, según ha informado la Universidad de Oviedo en una nota de prensa, donde enfatiza que el estudio arroja luz sobre la recuperación de los ecosistemas marinos tras la crisis biológica de finales del Devónico.

El fósil fue localizado por geólogos de la ONG Geólogos del Mundo en una losa de caliza griotte, conocida popularmente como Roja Covadonga, junto a la Basílica y el Santuario. El diente pertenece a Carcharopsis sp., un tiburón extinto cuyos restos completos son extremadamente raros en el registro fósil, circunstancia que ha dificultado su estudio.

Como la pieza se encontraba fragmentada, los investigadores la reconstruyeron y analizaron mediante microtomografía computarizada, una técnica no destructiva que ha permitido observar en tres dimensiones su estructura interna y reconstruir con detalle la red de canales vasculares de su base.

El análisis ha revelado una cúspide ancha, curvada longitudinalmente y con bordes doblemente aserrados. Las pequeñas microserraciones formadas por esmalte presentan un diseño semejante al de los dientes del actual tiburón tigre, que le permite cortar carne y caparazones con eficacia, unas características que apuntan a una dieta hipercarnívora.

"La excepcional conservación de este diente y sus características morfológicas nos permiten conocer mejor a uno de los grandes depredadores marinos del Carbonífero", ha destacado la investigadora del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo Silvia Blanco Ferrera.

La investigadora ha explicado que la microtomografía ha hecho posible estudiar la estructura interna de la pieza sin dañarla y obtener información que "difícilmente habría sido posible conseguir mediante técnicas convencionales".

Los resultados sitúan su longitud entre cinco y seis metros, lo que lo coloca entre los mayores superdepredadores marinos de su época. Hasta ahora, los fósiles de Carcharopsis se habían localizado casi exclusivamente en el sur del antiguo continente de Laurussia, en territorios que hoy forman parte de Norteamérica y Europa. Su identificación en Asturias amplía la distribución geográfica conocida de este género y apunta a su capacidad para conectar ecosistemas de aguas costeras y de mar abierto.