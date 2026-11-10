La avispa asiática se extiende por España y amenaza a las abejas: el frío tardío puede agravar la invasión

La avispa asiática (Vespa velutina) continúa ganando terreno en España y se ha convertido en una de las especies invasoras que más preocupa por sus efectos sobre la biodiversidad, la apicultura y la agricultura. Su expansión, especialmente visible en el norte peninsular, amenaza a las poblaciones de abejas y otros insectos polinizadores. A este problema se suma ahora la preocupación por las temperaturas suaves, que pueden retrasar la llegada del frío y prolongar la actividad de estos ejemplares.

Su avance por el territorio español ha sido considerable. Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, recogidos a finales de 2024, el área de distribución de la avispa asiática pasó de 41.700 kilómetros cuadrados en 2018 a 88.900 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 17 % de la superficie peninsular. Galicia continúa siendo uno de sus principales focos, aunque también se ha extendido por Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Cataluña, Castilla y León, entre otros territorios.

La presencia de esta especie también se ha consolidado en otras zonas. En la provincia de Castellón, donde se detectó por primera vez en septiembre de 2023, se han comunicado 68 avistamientos en 25 municipios durante 2026, según los datos de la Consejería de Agricultura hasta el 4 de noviembre.

Asturias y Euskadi, entre los territorios afectados por la avispa asiática

La expansión de la Vespa velutina ha obligado a distintas comunidades autónomas a reforzar sus medidas de vigilancia y control. En Asturias, por ejemplo, la Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha capturado 809.803 reinas desde 2018 mediante las campañas de trampeo. Solo durante la campaña primaveral de 2026 se retiraron 111.011 ejemplares, según informó el Principado el pasado septiembre.

En el País Vasco, donde se detectó por primera vez en 2010, la especie también mantiene una presencia importante. En la comarca vizcaína de Urdaibai, el balance de la Asociación de Apicultores de Bizkaia recoge 2.587 nidos eliminados entre 2018 y 2025, de los que 432 corresponden al último año.

La presión sobre las colmenas es uno de los principales problemas. Las obreras de la avispa asiática capturan abejas y otros insectos para alimentar a sus larvas, mientras que los ejemplares adultos también consumen sustancias azucaradas procedentes de frutas y flores. Esta actividad puede debilitar las colonias de abejas, perjudicar a los apicultores y provocar daños en determinados cultivos, especialmente en los viñedos.

Además, su presencia supone un riesgo para la salud pública. Aunque sus picaduras no son necesariamente más peligrosas que las de otras avispas, pueden provocar reacciones alérgicas graves y complicaciones cuando se producen múltiples picaduras.

La falta de frío puede favorecer nidos más grandes y destructivos

El comportamiento de esta especie está estrechamente relacionado con las condiciones meteorológicas. Expertos advierten de que la llegada tardía del frío puede alargar su ciclo de vida y favorecer la formación de avisperos de mayores dimensiones, con más ejemplares y una capacidad destructiva superior.

El otoño es una etapa especialmente importante para la avispa asiática, ya que es cuando se generan las nuevas reinas. Estas son las encargadas de fundar las colonias de la siguiente temporada, mientras que los machos y las obreras mueren con la llegada del invierno.

Las reinas fecundadas permanecen aletargadas durante los meses más fríos y, cuando llega la primavera, salen de sus refugios para construir nuevos nidos. Primero forman pequeñas estructuras en las que nace la primera generación de obreras y, posteriormente, las colonias crecen y pueden trasladarse a avisperos secundarios de grandes dimensiones.

Por este motivo, si las temperaturas suaves retrasan la llegada del frío, los nidos pueden permanecer activos durante más tiempo. Marco advierte incluso de que algunos avisperos podrían durar más de una temporada, algo excepcional dentro del ciclo natural de esta especie.

Cómo actuar si se detecta un nido de avispa asiática

La detección temprana y la retirada de los avisperos son fundamentales para intentar controlar la expansión de la especie. Las administraciones autonómicas mantienen diferentes protocolos de vigilancia y seguimiento, en los que la colaboración ciudadana desempeña un papel importante.

Se recomienda aportar fotografías o vídeos e indicar la ubicación del hallazgo y los datos de contacto. Una vez recibida la notificación, los técnicos pueden movilizar brigadas para localizar el nido y coordinar su retirada con los servicios de emergencias y los bomberos. En cualquier caso, no se debe intentar manipular ni eliminar un avispero por cuenta propia, ya que sus habitantes pueden reaccionar de forma agresiva si perciben una amenaza.