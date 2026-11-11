Si pesas 70 kilos, en Júpiter pesarías 185, en la Luna 11,6 y en el Sol, casi dos toneladas
Una persona de 70 kilos marcaría 80 en Saturno, 26,6 en Marte y 4,4 en Plutón, según la fuerza con la que tira de ella cada astro.
Lo que marcaría la báscula fuera de la Tierra
John Young, comandante del Apolo 16, salta sobre la superficie de la Luna mientras saluda a la bandera, el 21 de abril de 1972. La foto la tomó su compañero Charles Duke. Young se despegó del suelo con facilidad pese a llevar encima el traje y la mochila de soporte vital, porque en la Luna la gravedad es unas seis veces menor que en la Tierra. Esta galería calcula cuánto marcaría una báscula en cada planeta del sistema solar, en la Luna, en Plutón y en el Sol. La masa de una persona es la misma en cualquier lugar. Lo que varía es la fuerza con la que cada astro tira de ella, y eso es lo que mide la báscula. Todas las cifras están calculadas para una persona de 70 kilos en la Tierra.
En la Tierra, 70 kilos
La tripulación del Apolo 17 (Eugene Cernan, Ronald Evans y Harrison Schmitt) tomó esta foto el 7 de diciembre de 1972, camino de la Luna. Se ven África, la península arábiga, Madagascar y el casquete de la Antártida. Se conoce como La canica azul y es una de las imágenes más reproducidas de la historia. En la superficie terrestre, la gravedad acelera cualquier objeto que cae a unos 9,8 metros por segundo cada segundo, y las básculas están calibradas para ese valor. Tampoco es idéntico en todo el planeta. La Tierra está algo achatada y gira sobre sí misma, de modo que en los polos la gravedad es un 0,5 % mayor que en el ecuador: una persona que marca 70 kilos en el ecuador marcaría unos 370 gramos más en el Polo Norte. Es la referencia para el resto de esta galería.
En Júpiter, 185 kilos
Júpiter tiene 318 veces la masa de la Tierra y un diámetro 11 veces mayor. Es el planeta más grande del sistema solar y en él la báscula marcaría 185 kilos, más de dos veces y media lo que en la Tierra. Cada paso costaría como cargar con 115 kilos más a la espalda. Hay un problema práctico: Júpiter no tiene suelo. Es una bola de hidrógeno y helio, y su gravedad se mide a la altura de las nubes en la que la presión es la misma que a nivel del mar en la Tierra. La cifra cambia mucho según el lugar: unos 165 kilos en el ecuador y 192 en los polos. El planeta da una vuelta completa en menos de diez horas, y esa rotación lo achata y contrarresta parte del tirón en el ecuador. La mancha ovalada es la Gran Mancha Roja, una tormenta más grande que la Tierra. La sonda Cassini tomó esta imagen el 29 de diciembre de 2000, cuando pasó junto a Júpiter camino de Saturno.
En el Sol, casi dos toneladas
Si se pudiese estar en el Sol, una persona de 70 kilos marcaría 1.960 kilos en la báscula, porque la gravedad en su superficie visible es 28 veces la de la Tierra. Es imposible: esa superficie, la fotosfera, es gas a unos 5.500 grados y no hay nada en lo que apoyarse.El Sol reúne el 99,8 % de la masa del sistema solar, 333.000 veces la de la Tierra, y su diámetro equivale a 109 Tierras puestas en fila. El observatorio SDO de NASA, que vigila el Sol desde 2010, tomó esta imagen el 10 de septiembre de 2025. Está hecha en luz ultravioleta extrema, invisible para el ojo humano, y muestra el gas de la corona solar a unos 600.000 grados.
En Saturno, 80 kilos
Saturno tiene 95 veces la masa de la Tierra y, aun así, la báscula marcaría unos 80 kilos, solo diez más que aquí. La gravedad crece con la masa del planeta, pero se debilita con el cuadrado de la distancia a su centro, y el radio de Saturno es unas nueve veces el de la Tierra. Los dos efectos casi se compensan. Saturno gira sobre sí mismo en unas diez horas y media y es el planeta más achatado del sistema solar. Por eso la cifra varía tanto: en el ecuador, la rotación contrarresta parte del tirón y la báscula bajaría a unos 64 kilos, menos que en la Tierra, y en los polos subiría a 86. Es además el planeta menos denso: su densidad media es inferior a la del agua. La sonda Cassini, que lo estudió entre 2004 y 2017, compuso este retrato el 6 de octubre de 2004 con 126 imágenes.
En Plutón, 4,4 kilos
En Plutón, la báscula marcaría 4,4 kilos, menos de lo que pesa una garrafa de agua de cinco litros. Plutón mide 2.376 kilómetros de diámetro, menos que la Luna, y su gravedad es unas 16 veces menor que la terrestre. Con el mismo impulso con el que aquí se salta medio metro, allí se subiría casi ocho. Fue el noveno planeta hasta 2006, cuando la Unión Astronómica Internacional lo reclasificó como planeta enano. Lo descubrió el estadounidense Clyde Tombaugh en 1930. La sonda New Horizons lo fotografió el 14 de julio de 2015, en el único paso de una nave junto a él hasta hoy. La gran mancha clara con forma de corazón lleva el nombre de su descubridor, Tombaugh Regio. Su mitad izquierda es una llanura de hielo de nitrógeno llamada Sputnik Planitia.
En la Luna, 11,6 kilos
Buzz Aldrin camina junto al módulo lunar del Apolo 11, el 21 de julio de 1969. La foto la hizo Neil Armstrong, que aparece reflejado en el visor del casco de su compañero. En la Luna, una persona de 70 kilos marcaría 11,6 kilos, porque la gravedad es la sexta parte de la terrestre. La Luna tiene el 1,2 % de la masa de la Tierra y algo más de la cuarta parte de su diámetro. Los astronautas del programa Apolo comprobaron que caminar como en la Tierra resultaba incómodo y que era más práctico avanzar a saltos cortos, como se ve en las grabaciones de aquellas misiones. Doce personas han pisado la Luna, todas entre 1969 y 1972. En abril de 2026, los cuatro tripulantes de Artemis II la rodearon sin aterrizar. La NASA ya busca astronautas para vivir en la base que quiere construir en la Luna.
En Marte, 26,6 kilos (y 340 el Curiosity)
El róver Curiosity se hizo este autorretrato el 25 de octubre de 2020 en un punto del cráter Gale que el equipo de la misión bautizó como 'Mary Anning', en honor a la paleontóloga inglesa del siglo XIX. Allí perforó la roca para extraer tres muestras. La imagen se compone de 59 fotos tomadas con una cámara situada en el extremo de su brazo robótico, que se borra al montarlas.Curiosity pesa 899 kilos en la Tierra; en Marte, la báscula marcaría unos 340. Una persona de 70 kilos se quedaría en 26,6 kilos, porque la gravedad marciana es el 38 % de la terrestre. Marte tiene algo más de la mitad del diámetro de la Tierra y una décima parte de su masa. Curiosity aterrizó en Marte en agosto de 2012 y sigue trabajando en el cráter Gale.
En Mercurio, 26,5 kilos
En Mercurio, la báscula marcaría 26,5 kilos, prácticamente lo mismo que en Marte. Llama la atención, porque Mercurio es bastante más pequeño: mide 4.879 kilómetros de diámetro, frente a los 6.792 de Marte. La explicación está en su interior. Mercurio tiene un núcleo de hierro enorme, que llega al 85 % de su radio, y eso lo hace muy denso. Entre los planetas, solo la Tierra le supera en densidad.Los colores de esta imagen no son los que vería el ojo humano. Se han realzado para distinguir las diferencias de composición del terreno con los datos de la sonda MESSENGER, que orbitó Mercurio entre 2011 y 2015. La gran mancha circular de tono tostado, arriba a la derecha del centro, es la cuenca Caloris, de unos 1.550 kilómetros de diámetro y una de las mayores cuencas de impacto del sistema solar. Ese color corresponde a llanuras formadas por coladas de lava muy fluida; las franjas azul claro son los rayos que dejan los cráteres jóvenes.Es el planeta más cercano al Sol, y su temperatura pasa de unos 430 grados de día a 180 bajo cero de noche.
En Venus, 63 kilos
Venus es casi gemelo de la Tierra en tamaño, con un diámetro del 95 % del terrestre, y en él la báscula marcaría 63 kilos, siete menos que aquí. Las condiciones son muy distintas. En la superficie hay unos 465 grados, más que en Mercurio aunque está casi el doble de lejos del Sol, y la presión atmosférica es unas 90 veces la terrestre, la que soportaría un submarino a unos 900 metros de profundidad. Las nubes que se ven son de ácido sulfúrico y están a unos 60 kilómetros de altura. La sonda Mariner 10 las fotografió en febrero de 1974, cuando pasó junto a Venus camino de Mercurio, y NASA reprocesó la imagen en 2020 con el contraste realzado. Venus gira tan despacio, y en sentido contrario al de la Tierra, que una vuelta sobre sí mismo dura más que su año.
En Urano, 64 kilos
Urano tiene 14,5 veces la masa de la Tierra y cuatro veces su diámetro, pero en él la báscula marcaría solo unos 64 kilos. Como en Saturno, el tamaño compensa la masa. Igual que los demás planetas gigantes, Urano no tiene una superficie firme, y su gravedad se calcula a la altura de las nubes en la que la presión es la del nivel del mar en la Tierra. Su eje está inclinado 98 grados, así que Urano gira casi tumbado. Tarda 84 años en dar la vuelta al Sol, y cada polo pasa unos 42 años seguidos de día y otros 42 de noche. El color azul verdoso lo da el metano de su atmósfera, que absorbe la luz roja.Solo una nave lo ha visitado: la Voyager 2 pasó junto a él en enero de 1986 y tomó esta imagen.
En Neptuno, 80 kilos
Neptuno es algo más pequeño que Urano, pero tiene más masa, 17 veces la de la Tierra. La báscula marcaría unos 80 kilos, prácticamente lo mismo que en Saturno. Está a unos 4.500 millones de kilómetros del Sol, tan lejos que su luz tarda más de cuatro horas en llegar hasta nosotros. Fue el primer planeta que se encontró con cálculos antes que con el telescopio. Urbain Le Verrier predijo su posición a partir de las irregularidades de la órbita de Urano, y Johann Galle lo localizó en 1846. Tiene los vientos más rápidos del sistema solar, de más de 2.000 kilómetros por hora. La Voyager 2 tomó esta foto en agosto de 1989. La mancha oscura es la Gran Mancha Oscura, una tormenta de un tamaño parecido al de la Tierra que ya ha desaparecido.