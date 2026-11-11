Si pesas 70 kilos, en Júpiter pesarías 185, en la Luna 11,6 y en el Sol, casi dos toneladas

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En Mercurio, 26,5 kilos

En Mercurio, la báscula marcaría 26,5 kilos, prácticamente lo mismo que en Marte. Llama la atención, porque Mercurio es bastante más pequeño: mide 4.879 kilómetros de diámetro, frente a los 6.792 de Marte. La explicación está en su interior. Mercurio tiene un núcleo de hierro enorme, que llega al 85 % de su radio, y eso lo hace muy denso. Entre los planetas, solo la Tierra le supera en densidad.Los colores de esta imagen no son los que vería el ojo humano. Se han realzado para distinguir las diferencias de composición del terreno con los datos de la sonda MESSENGER, que orbitó Mercurio entre 2011 y 2015. La gran mancha circular de tono tostado, arriba a la derecha del centro, es la cuenca Caloris, de unos 1.550 kilómetros de diámetro y una de las mayores cuencas de impacto del sistema solar. Ese color corresponde a llanuras formadas por coladas de lava muy fluida; las franjas azul claro son los rayos que dejan los cráteres jóvenes.Es el planeta más cercano al Sol, y su temperatura pasa de unos 430 grados de día a 180 bajo cero de noche.