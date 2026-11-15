El invento que aísla del calor exterior sin consumir energía: "Son menos incidencias"

Javier Achiaga, CEO de Cooling Photonics, explicó en La Trinchera de Llamas, de esRadio, cómo funciona el material con el que su empresa enfría equipos y superficies expuestos al sol. Lo hizo en la sección Madrid Emprende, junto al concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, y otros dos empresarios galardonados.

Los tres fueron reconocidos en la décima y última edición del premio Madrid Impacta que se celebró el pasado 26 de octubre. Según se dijo en el programa, la iniciativa Madrid Emprende ha batido récord de participación con 151 candidaturas. Niño explicó que con estos premios reconocen a emprendedores que no tienen que estar dentro de nuestros viveros de empresa, pueden estar en cualquier parte de España, y que el apoyo llega también con un premio económico, que también es necesario.

Un material salido del laboratorio

Manuel Llamas presentó la empresa como una compañía que se dedica a transformar la investigación científica en soluciones prácticas de refrigeración pasiva y le pidió a Achiaga que se lo tradujera "al cristiano". La respuesta fue corta: "Nosotros enfriamos sin consumir energía y sin contaminar".

El empresario contó que la tecnología procede de un instituto de investigación, el ICN2, y que su trabajo ha consistido en "coger una tecnología de laboratorio y llevarla a mercado". Para explicar qué hace el material recurrió a una comparación con la conocida membrana de la ropa de montaña: "Nosotros le llamamos el Gore-Tex del calor, porque es un material que aísla del calor exterior, pero permite la salida del calor interior".

En la práctica, según detalló, recubren cualquier activo, algo que tengas en el exterior que esté sufriendo y se esté calentando en verano por el sol, sobre todo si ese equipo genera además calor propio. "Nosotros somos capaces de hacer que esa fuente de calor salga, con lo cual al final lo que conseguimos es que trabajen a una temperatura 10, 15, 20 grados menor de lo que trabajarían sin el material", aseguró.

Menos averías y más vida útil

Achiaga vinculó esa bajada de temperatura con el mantenimiento de los equipos. "Son menos incidencias, menos mantenimiento y más vida útil, porque al final las cosas trabajan en unas condiciones mucho más razonables", explicó. Llamas apuntó que, como no consume energía, supone un ahorro de costes, y el empresario lo confirmó: "Correcto, correcto".

Ángel Niño lo llevó a la industria. El concejal citó Mercamadrid y sus naves con kilómetros de techo y paneles, en las que, según dijo, "bajas la temperatura, con lo cual mejoras el coste de eficiencia de la propia empresa". También vaticinó que los centros de datos se interesarán por el material, porque están trabajando justo en esa idea.

Una sombra "frondosa" para los toldos

La empresa ha dado el salto a otro uso. "Estamos llevando esa tecnología también al textil, a los toldos", señaló Achiaga. "Nosotros damos una sombra que le llamamos sombra de calidad", añadió, y la comparó con la de un árbol frondoso, una sombra frondosa.

Según las cifras que dio el propio empresario, "nuestro material refleja de todo el espectro solar el 93 %", porcentaje que sube al 98 en el espectro visible, y "además emite en el infrarrojo, con lo cual se enfría". El resultado, explicó, es que "vas a tener un techo muy finito, pero que te está cortando toda la radiación". Achiaga calculó que la sensación térmica bajo ese tejido es entre 5 y 10 grados menos que bajo un toldo normal.

Subestaciones, contenedores y Barcelona

Cooling Photonics ha superado la fase de laboratorio. "Nosotros estamos ya comercializando", aseguró Achiaga, que explicó que la empresa está realizando pilotos con grandes corporaciones en activos que están en el exterior, por ejemplo transformadores de potencia en subestaciones eléctricas.

Esos equipos, contó, sufrían cortes en verano por el calor, porque fueron diseñados para otras temperaturas: "nadie dimensionaba para 40 grados de temperatura y hoy en día tenemos 40, 41, 42". Con el recubrimiento, según dijo, "lo que consigues es que pasen todo el verano sin ninguna incidencia".

El segundo frente está en el transporte de mercancías. "Estamos trabajando también sobre contenedores en el puerto de Valencia", explicó. Allí buscan bajar la temperatura de la carga y "disminuir lo que es la variabilidad térmica durante el día y la noche". "Es más estable y eso para la calidad del producto es muy importante", añadió.

Achiaga mencionó también un proyecto de toldos con el Ayuntamiento de Barcelona. Según su versión, el consistorio está preparando la ciudad para temperaturas de 50 grados.

La prueba de un año

Preguntado por el principal obstáculo, Achiaga señaló uno que, a su juicio, comparte con las otras dos premiadas: "la reticencia al cambio y la lentitud en cambiar". Los clientes, explicó, le piden: "Oye, hazme una prueba de un año", y solo después deciden si implantan la solución. Para una empresa joven, ese plazo pesa: "Un año para una startup es, bueno, (...) es una eternidad".

El empresario reconoció que no les falta respaldo institucional. "Encontramos mucho apoyo en las administraciones con reconocimientos, con gente que nos quiere ayudar", dijo. Lo que reclamó es otra cosa: "Lo que necesitamos a veces es la valentía de gente que quiera arriesgarse, cambiar y lo quiera hacer rápido además".