Del periquito al perro de caza: nuevas normas de identificación y multas de hasta 50.000 euros

La identificación con microchip de los animales de compañía ya no afecta únicamente a los perros y gatos que viven en los hogares. El Gobierno acaba de aprobar una nueva normativa que amplía y reorganiza el sistema de registro de mascotas en España, con novedades que afectan a los perros de caza o de pastoreo e incluso a determinadas aves que tendrán que llevar anilla obligatoria.

La norma se publicó en el BOE el pasado 13 de noviembre y entrará en vigor el 2 de enero de 2027, aunque algunas obligaciones no se podrán aplicar porque dependen de la aprobación de los listados de mascotas permitidas, algo que todavía sigue pendiente.

Estas son las principales novedades:

Perros, gatos y hurones: microchip antes de los tres meses

Para los que tienen un perro, un gato o un hurón, el sistema de identificación seguirá siendo el microchip electrónico implantado bajo la piel. Este sistema es obligatorio. El nuevo decreto establece que deberá colocarse antes de que el animal cumpla tres meses, siempre antes de la venta o cesión a su propietario.

El dispositivo electrónico del tamaño de un grano de arroz se coloca bajo la piel del cuello en una pequeña intervención que no requiere anestesia y que consiste en un rápido pinchazo. Se implantará preferentemente en el lado izquierdo del cuello. Hasta ahora los microchips llevaban asociado un número de 15 dígitos, pero con la entrada en vigor del real decreto pasarán a tener 23. Los animales que ya estén identificados no tendrán que recibir un nuevo microchip.

El propietario tendrá, además, que mantener actualizados sus datos. Si cambia de comunidad autónoma de residencia, deberá inscribir al animal en el registro de destino en el plazo de un mes. Si lo transmite a otra persona, el nuevo titular tendrá tres días hábiles para comunicar el cambio. Y si el animal fallece, deberá comunicar su baja en un máximo de siete días hábiles.

Y atención, porque no cumplir las obligaciones de identificación del animal está considerado una infracción grave sancionada con multas de entre 10.000 y 50.000 euros según la ley de bienestar animal.

Los perros de caza, pastoreo y policía

Aunque la ley de bienestar animal no afecta a los perros utilizados en actividades profesionales, el nuevo real decreto ha utilizado la Ley de Sanidad Animal para eludir esa limitación legal, tal y como destaca la Federación Fauna en su análisis del real decreto. Así que, en lo que respecta a la identificación, los perros de caza, pastoreo, guarda de ganado, rescate y seguridad también deben cumplir la norma.

Esto significa que deberán figurar en el registro de mascotas y contar con su correspondiente categoría. Además, se solicitará información específica a sus propietarios: por ejemplo, la licencia de caza en el caso de los perros y hurones cinegéticos o el código de la explotación ganadera a la que esté adscrito un perro pastor.

Hay una excepción que conviene tener presente: las aves de cetrería no aparecen expresamente y, según advierte Federación Fauna, el articulado no resuelve con claridad su situación.

Periquitos, canarios y otras aves: anilla obligatoria

Quienes tienen pájaros en casa también deben prestar atención a la nueva regulación. El decreto establece que las aves deberán identificarse mediante una anilla cerrada, colocada por el criador cuando el crecimiento de la pata permita ajustarla correctamente.

Esto puede afectar a especies tan habituales como los periquitos, los canarios o los agapornis. Aunque, de momento, no se sabe con exactitud porque depende de si esas especies finalmente están incluidas en los listados positivos de mascotas permitidas en España que el Gobierno está pendiente de aprobar.

La norma también introduce una novedad para el sector de la cría: las federaciones deportivas y las asociaciones y entidades dedicadas a la selección y cría de aves podrán encargarse de su identificación, siempre que cuenten con autorización de la comunidad autónoma y garanticen la trazabilidad de los ejemplares.

El microchip podrá utilizarse de forma adicional a la anilla si lo solicita el propietario. También podrá sustituirla cuando el veterinario considere que colocarla puede poner en peligro la salud del animal. Para las aves de menos de 50 gramos que no puedan identificarse mediante microchip será necesario un certificado veterinario que justifique esa circunstancia.

¿Y los conejos, reptiles, tortugas o peces?

El nuevo real decreto también deja preparado el registro para otros animales de compañía, como reptiles, anfibios, peces o pequeños mamíferos. Sin embargo, todavía no establece cómo habrá que identificarlos. Al igual que las aves, todo dependerá de si aparecen en los listados de mascotas. En ese momento, el Ministerio de Derechos Sociales decidirá cómo hay que identificarlos mediante una orden ministerial.

En cualquier caso, los ejemplares sujetos a la normativa CITES, que regula el comercio internacional de especies amenazadas, seguirán sometidos a sus propias obligaciones de marcado y documentación.

Las multas por no identificar a una mascota

El incumplimiento de las obligaciones de identificación también puede tener consecuencias económicas. Para los animales incluidos en la Ley 7/2023, no cumplir con la identificación está tipificado como infracción grave, con multas de entre 10.001 y 50.000 euros.

En los animales que habían quedado excluidos de la ley de bienestar animal, como los perros de caza y pastoreo, se aplicará el régimen sancionador de la Ley de Sanidad Animal. Esta contempla multas de entre 600 y 3.000 euros para las infracciones leves, de 3.001 a 60.000 euros para las graves y de 60.001 a 1,2 millones de euros para las muy graves.

La cuantía concreta dependerá de la infracción que se aprecie y de su calificación. No significa que cualquier incumplimiento de identificación vaya a recibir automáticamente la sanción máxima.

¿Cuándo habrá que adaptarse?

El real decreto entrará en vigor el 2 de enero de 2027. A partir de ahí, las comunidades autónomas dispondrán de doce meses para adaptar sus registros al nuevo sistema. Una vez que cada comunidad haya completado esa adaptación, los propietarios tendrán otros doce meses para actualizar los datos de sus animales.

Hay, además, una fecha posterior para una cuestión técnica: la nueva estructura del código de identificación de los microchips (pasa de los 15 dígitos a los 23) entrará en vigor el 1 de enero de 2028.

Por tanto, aunque el nuevo sistema empieza a funcionar en enero, buena parte de los cambios se aplicarán de forma progresiva. Los propietarios que ya tienen identificados a sus animales no tendrán que empezar de cero, pero sí deberán estar atentos a los plazos y a las nuevas exigencias que correspondan a su especie.