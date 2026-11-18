Parece un perro de bolsillo, pero la historia genética de los chihuahuas esconde una sorpresa. Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford ha encontrado fragmentos de ADN de coyote en el genoma de un chihuahua. El hallazgo apunta a los antiguos cruces entre los perros domésticos y los animales salvajes en América y, por qué no, podría explicar también el mal genio de estos perros diminutos.

El descubrimiento forma parte de un estudio publicado en la revista científica Nature Communications. Los investigadores querían desarrollar un sistema capaz de identificar el origen de distintas partes del ADN y probaron su funcionamiento con cientos de genomas de perros y otros cánidos.

Al reconstruir esa historia genética apareció una conexión inesperada: algunas regiones del genoma del chihuahua analizado mostraban similitudes con las de los coyotes. No es algo tan extraño si tenemos en cuenta que estos animales comparten territorio en América y que existen evidencias de que las poblaciones precolombinas llegaron a cruzar perros con coyotes.

Los científicos no han podido determinar cuándo se produjeron esos cruces ni si fueron intencionados. Lo que sí han conseguido es localizar esas huellas genéticas y aportar nuevas pistas sobre la historia de los perros que acompañaron a las antiguas civilizaciones americanas.

La huella de los perros precolombinos

Perro crestado chino.

Hay otro perro que comparte esta curiosa conexión genética: el crestado chino, una raza pequeña y fácilmente reconocible por su escaso pelo. Los investigadores encontraron segmentos de ADN de coyote también en este animal. La coincidencia apunta a que esa herencia salvaje podría haber llegado a ambas razas a través de un antepasado común, aunque todavía hacen falta más estudios para confirmar esta hipótesis.

El trabajo también permite descubrir otros capítulos de la historia de los perros americanos. En el xoloitzcuintle mexicano, por ejemplo, los científicos identificaron un 4,03% de segmentos genéticos relacionados con antiguos perros árticos. Su análisis apunta a que este intercambio genético con los perros europeos se produjo hace unos 300 años, aproximadamente en 1703.

Son pequeñas pistas escondidas en el ADN que permiten reconstruir cómo se mezclaron los perros que llegaron de Europa con los que ya vivían en América. Y demuestran que algunas razas actuales conservan todavía parte de la historia de aquellos animales.