María José Martín Pereira, responsable de comunicación y divulgación del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, presentó el cuento Severo Ochoa y el secreto de la vida en una entrevista en Kilómetro Cero, de esRadio. El cuento se ha presentado para que los niños puedan comprender el legado de Severo Ochoa y su trabajo descifrando el código genético.

En el proyecto participan la Fundación Carmen y Severo Ochoa y la editorial CSIC, y también, según se explicó en el programa, el Grupo Planeta y el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Con el libro se quiere "llegar a la población más joven, despertar vocaciones, descubrir nuestro patrimonio científico".

Martín Pereira conoce bien la casa. "Yo soy la responsable de comunicación y de divulgación del centro, yo también hice mi tesis aquí", explicó. Por eso, añadió: "Este sería mi primer libro, digamos, oficial y además me hace especial ilusión que sea un cuento para niños".

Un Nobel que muchos escolares no conocen

Este cuento no es una invención, sino que surge de la experiencia diaria del centro. Allí, según contó la autora, reciben visitas de alumnos todos los meses y "nos encanta hacer llegar la figura de Severo Ochoa en particular a los niños". "Es verdad que muchos no la conocen", reconoció.

Durante la entrevista se plantea que a muchos chavales que llegan al centro de excursión les viene a sonar Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia, pero no tanto Ochoa. "Es una pena porque ambos son nuestros dos únicos premios Nobel de ciencia que tenemos en España, en Medicina y Fisiología los dos", respondió Martín Pereira.

Para la autora, "Severo Ochoa no se le queda atrás": "se puede considerar que es uno de los padres de la biología molecular". Según explicó, esa disciplina es importante para medicinas, para agricultura, para ganadería, y está detrás de avances como las vacunas del COVID.

El ADN, el libro original; el ARN, la fotocopia

¿Cómo se explica a un niño el código genético? Martín Pereira recurrió a la misma imagen que se usa en el cuento y explicó que existen varias moléculas en nuestras células que contienen nuestra información genética. El ADN funciona como el libro original, "el que no se puede estropear porque si no nuestras células dejan de funcionar como deben".

"Y el ARN es como la fotocopia de este libro", prosiguió. Es la copia que sale del núcleo de la célula y que se usa para "leer esas instrucciones, utilizarlas y generar proteínas, enzimas, todo lo que nuestro cuerpo necesita para funcionar".

Estas moléculas ya se conocían, pero no se sabía exactamente cómo se relacionaban entre ellas ni cómo se pasaba de un lenguaje a otro. "El ADN y el ARN hablan un idioma y las proteínas hablan otro", resumió. Según su relato, ese código fue descifrado inicialmente por Severo y a continuación por otros laboratorios del mundo, porque "siempre los científicos trabajan en colaboración, que es otra cosa que queríamos mencionar en el cuento".

Más de 200 personas en su laboratorio

La autora contrapuso esa forma de trabajar con la de otras épocas, en las que figuras como Darwin o Newton trabajaban más en solitario. Hoy, explicó, los equipos con miembros de disciplinas distintas ven el mismo problema desde varios puntos de vista y "se llega a la solución mucho más rápido".

El caso de Ochoa sirve de ejemplo. Según Martín Pereira, "por su laboratorio llegaron a pasar más de 200 personas, incluida Margarita Salas y su marido, Eladio Viñuela".

Cómo nació el cuento

En el centro ya rondaba la idea de hacer biografías de científicos para niños. "Queríamos hacerlo de científicos y científicas españoles porque hay menos de este tipo de cuentos", explicó la autora.

El impulso definitivo llegó con la visita de Regina Revilla, que es la presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa, una institución que, como el propio centro, fue creada por Severo Ochoa en su testamento. Revilla les propuso dos ideas: una biografía para adultos, un libro más serio en el que también colaboraron, y luego un cuento para niños.

Vocaciones desde primaria

Durante la entrevista también se preguntó si un cuento puede despertar vocaciones a edades tan tempranas, y recordó que muchas chicas se pasan a letras entre los 15 y los 18 años. Martín Pereira respondió que sí y citó datos según los cuales ya en los primeros cursos de primaria las niñas empiezan a pensar que son peores que sus compañeros chicos en matemáticas.

"Yo siempre tengo la opinión de que cuanto más temprano ataquemos, digamos, mejor", señaló, y "sobre todo que les demos referentes". "Obviamente, Severo Ochoa es un referente masculino, también hay que ofrecer referentes femeninos, esto también lo hacemos", añadió, y recordó que Margarita Salas estuvo en su centro 40 años.

La autora defendió que la ciencia conecta con los niños de forma natural porque, en realidad, "los científicos son como niños". "Son gente muy curiosa, que se hace preguntas, que quiere resolver problemas, resolver puzles, encontrar respuestas, que yo creo que es algo superatractivo para los niños desde muy pequeños", explicó. Por eso, concluyó, "no es necesario nacer ya científico sabiendo que lo quieres ser".

Dónde conseguir el libro

El cuento se presentó, según dijo Prieto, en la Academia Nacional de Medicina. Tras corregir una primera fecha, Martín Pereira precisó que estará disponible en la editorial CSIC a partir del 30 de noviembre, tanto online como en la tienda física que tiene el CSIC en la calle Serrano. A partir de enero lo distribuirá también la editorial Planeta, que es coeditora junto con el CSIC y el Ministerio de Ciencia.

La idea es que no sea el último. La autora contó que tienen en mente biografías infantiles de otros investigadores del centro, como Margarita Salas, de la que "creemos que no tiene ninguna biografía" pensada para niños de esa edad, o Federico Mayor Zaragoza, ministro de ciencia y también director general de la Unesco muchos años. Para sacarlas adelante, necesitarán contar con el apoyo de instituciones como las que han colaborado en este proyecto.