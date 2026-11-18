Los asistentes de inteligencia artificial evitan decir a quién hay que votar, pero sus respuestas terminan inclinando al usuario hacia algún partido. Así lo explicó Víctor Gil —coautor de un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña (UOC) sobre esta materia e investigador de Science for Insights— en una entrevista en el programa de esRadio En Casa de Herrero.

La conversación partió de una costumbre que empieza a extenderse en plena campaña. Una de las cosas que se están empezando a popularizar, al parecer, es que la gente que tiene el voto indeciso se deja aconsejar por la inteligencia artificial.

Esquivan la pregunta, pero orientan

Preguntado por los sesgos ideológicos que puede mostrar la inteligencia artificial cuando se le consulta a quién votar, Gil fue tajante afirmando que "claramente" existen. A su juicio, estos sesgos están relacionados con las fuentes de las que se nutre la propia IA.

Sobre las conclusiones del informe, el investigador explicó que, en términos generales, los asistentes intentan evitar una recomendación directa del voto. "Están programados de forma consciente para intentar no meterse en ese jardín", señaló. El problema aparece cuando la consulta se concreta: cuando en el estudio se les preguntaba por preocupaciones concretas que pueden tener los ciudadanos y qué partido las resuelve mejor, aunque respondan que no hay un partido que lo resuelva mejor que otro, acaban dando información que orienta a quien hace la consulta hacia uno de esos partidos.

"De entrada intentan evitar mojarse, pero luego, en términos prácticos, acaban dando información que orienta hacia alguna formación política", resumió Gil.

ChatGPT y Grok, los que más se posicionan

En el estudio de la UOC los investigadores han analizado casi 1.500 respuestas de IA y en el 89% de los casos los asistentes no recomendaron directamente un partido, pero no todos se comportan igual.

En este sentido, el estudio examinó cinco plataformas: ChatGPT, Copilot, Gemini, Grok y Perplexity. De ellas, ChatGPT y Grok son las IA que más tienden a posicionarse: ChatGPT ofrece recomendaciones en casi la mitad de los casos, mientras que Grok lo hace en un tercio de las consultas. En el otro extremo, siempre según su exposición, Perplexity, Gemini y Copilot mantienen una neutralidad casi absoluta.

De dónde salen los sesgos

Para Gil, la inclinación de las respuestas no procede de una consigna de programación. "No es que estén programadas para tener un sesgo hacia una orientación política u otra, sino que al final cada una de ellas bebe de fuentes, por ejemplo, de medios de comunicación con una línea editorial donde tienen más peso unos medios u otros medios y acaba haciendo recomendaciones consistentes con esas fuentes", explicó.

Esa dependencia de las fuentes abre la puerta a otra pregunta: si un partido político que supiera que hay gente dejándose guiar por la IA tendría capacidad de influencia para abastecer de datos a esas inteligencias artificiales y fomentar ese sesgo. Según el investigador, "las grandes compañías, las grandes marcas ya lo llevan haciendo algunos meses", aunque "no es fácil".

Gil aseguró que su equipo tiene constancia de que la práctica ha llegado a la política. "A nosotros nos consta que varios de los partidos están siguiendo muy de cerca una nueva técnica de marketing que se llama GEO, que tiene como objetivo tratar de influir en esas respuestas de la IA", afirmó.

El investigador también rebajó las expectativas sobre la eficacia de esa técnica. "No es una tarea sencilla porque al final la IA bebe de fuentes que son muy dispersas y muy diversas", explicó, aunque añadió: "Hay pequeñas estrategias para llegar a influir algo en esos resultados".

Fuentes que se parecen más a un verificador

Cabe destacar que el voto no solo depende de programas o ideologías, quien vota se está fiando de personas, y preguntó si la IA puede valorar ese factor.

Sobre este factor, el equipo detectó en "una última oleada muy reciente que acabamos de hacer el jueves pasado" un cambio en el origen de la información: "El peso que tenían los medios de comunicación y los programas electorales de los propios partidos está siendo desplazado por un perfil de páginas de internet que tienen un corte más de verificador de la información".

Según el investigador, los asistentes "están siendo programadas para intentar buscar fuentes más independientes de lo que se puede encontrar en los medios de comunicación, que siempre hay una línea editorial, o en las redes sociales, que hay un activismo político muy intenso".