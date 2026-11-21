Un equipo científico internacional, encabezado por las universidades de Huelva y Sevilla, ha verificado la firma geológica de un antiguo tsunami que alcanzó lo que hoy es el Parque Nacional de Doñana durante el Pleistoceno Superior, hace entre 44.000 y 50.000 años. El hallazgo, recogido en un artículo publicado en la revista Minerals al que ha tenido acceso EFE, se apoya en técnicas de clasificación supervisada para resolver el origen de este episodio extremo.

La investigación examina un testigo sedimentario de 93 metros de longitud perforado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) cerca del Palacio de las Nuevas, en el sector suroccidental de Doñana. Dentro de esa columna de sedimentos, los investigadores pusieron el foco en un estrato de apenas 30 centímetros, etiquetado como PLN-23, cruzando información paleontológica y sedimentológica con el estudio mineralógico y de elementos de tierras raras. Para certificar su naturaleza, sometieron los datos a tres algoritmos de clasificación estadística supervisada (análisis discriminante lineal, regresión logística y vecinos más cercanos ponderados), los cuales convergieron en atribuir dicho nivel a un evento tsunamigénico con una probabilidad que alcanza el 95,05 %.

De acuerdo con los firmantes del trabajo, los depósitos ligados a tsunamis en este perfil destacan por concentraciones notablemente altas de tierras raras, registrando precisamente en este nivel pleistoceno los máximos absolutos de todo el sondeo, además de un repunte de minerales como la dolomita, el cuarzo y los feldespatos. A esa señal geoquímica se suma la presencia de microfauna de origen marino, foraminíferos planctónicos, espículas de equinodermos y ostrácodos infralitorales, integrada en un medio que por entonces albergaba marismas de agua dulce o salobre, situadas a una distancia de entre 7 y 30 kilómetros hacia el interior respecto a la línea de costa de aquella época.

El estudio apunta además a posibles paralelismos cronológicos con otros indicios de grandes tsunamis registrados en el área de Gibraltar, situados entre hace 44.500 y 46.700 años, así como con el derrumbe a gran escala del flanco de una isla canaria hace unos 50.000 años, un fenómeno capaz de impulsar olas de fuerte impacto hacia el suroeste europeo.

Con la colaboración de las universidades Autónoma de Madrid, Rey Juan Carlos y de Lisboa, la investigación subraya el valor de combinar el análisis estadístico supervisado con la geología clásica para sacar a la luz tsunamis remotos cuyas marcas originales hayan perdido nitidez con el paso de decenas de miles de años.