Cultivar alimentos en la Luna podría dejar de ser una posibilidad puramente teórica. Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Oregón (Estados Unidos) ha conseguido que las patatas completen su ciclo de crecimiento en suelo lunar simulado y alcancen un rendimiento similar al obtenido en la Tierra.

El estudio, financiado por la NASA y publicado en la revista npj Microgravity, señala que la clave está en enriquecer el regolito con materia orgánica. En concreto, los investigadores comprobaron que una mezcla con un 30% de humus de lombriz permite que las plantas crezcan y produzcan tubérculos sin diferencias significativas respecto a los cultivos realizados en suelo terrestre.

El problema del suelo lunar

La superficie lunar está cubierta de regolito, una mezcla de polvo y fragmentos de roca que carece prácticamente de materia orgánica y nutrientes. Además, contiene elementos que pueden resultar tóxicos para las plantas y dificultar su desarrollo.

Los investigadores probaron cinco tipos de simulantes de regolito lunar diseñados para reproducir las características de distintas regiones de la superficie de nuestro satélite, incluidas las zonas conocidas como mares lunares y las tierras altas. Como referencia utilizaron suelo procedente de Hermiston, en Oregón, una zona especializada en el cultivo de patatas.

Las primeras pruebas demostraron que las plantas cultivadas únicamente en el simulante lunar sufrían importantes problemas de crecimiento. Presentaban un desarrollo más lento y raíces poco desarrolladas. La incorporación de pequeñas cantidades de abono, entre el 5% y el 15%, permitía mejorar parcialmente la situación, pero no era suficiente.

La situación cambió al alcanzar el 30% de humus de lombriz. Con esa proporción, las plantas lograron completar su ciclo y producir una cosecha comparable a la obtenida en el suelo terrestre utilizado como control.

La doble función del abono

El humus de lombriz no solo aporta nutrientes al cultivo. Según los investigadores, la materia orgánica también puede reducir los efectos de los compuestos tóxicos presentes en el regolito.

"Descubrimos que las patatas pueden completar todo su ciclo de vida en suelo lunar simulado cuando se suplementan con materia orgánica", explica Aymeric Goyer, investigador del departamento de Botánica y Patología Vegetal de la Universidad Estatal de Oregón y autor principal del estudio.

Los científicos consideran que el compost puede ayudar a reducir la exposición de las raíces a determinados elementos perjudiciales presentes en el suelo lunar. De esta forma, el abono tendría una doble función: proporcionar nutrientes y limitar la toxicidad del sustrato.

"Creemos que el compost ayuda a equilibrar parte de la toxicidad que observamos en el regolito lunar al reducir la exposición de la planta a compuestos dañinos", señala David Handy, investigador posdoctoral y coautor del estudio.

¿Se podrían comer las patatas?

Una de las cuestiones fundamentales del experimento era comprobar no solo si las plantas podían crecer, sino también si los tubérculos obtenidos serían seguros para el consumo humano.

Los análisis realizados por el equipo no detectaron un aumento estadísticamente significativo de los glicoalcaloides, unos compuestos naturales presentes en las patatas que pueden alcanzar niveles perjudiciales cuando la planta está sometida a determinadas condiciones de estrés.

Los investigadores también comprobaron que los tubérculos mantenían su composición nutricional, lo que refuerza la posibilidad de utilizar este cultivo como fuente de alimento en futuras bases lunares.

La elección de la patata tampoco es casual. Se trata de un cultivo capaz de producir una cantidad elevada de calorías en relación con la superficie necesaria para cultivarlo y que, además, aporta diferentes nutrientes.

El siguiente paso

El experimento está relacionado con uno de los grandes retos de las futuras misiones de exploración espacial: conseguir producir alimentos lejos de la Tierra. Transportar de forma continua comida para una base lunar supondría una importante carga logística. Por ello, los investigadores estudian cómo aprovechar los recursos disponibles en el propio entorno lunar y reducir la cantidad de suministros que sería necesario enviar desde nuestro planeta.

El equipo de la Universidad Estatal de Oregón ya prepara una nueva fase de la investigación en la que probará diez variedades diferentes de patata en los mismos simulantes de regolito. El objetivo será determinar cuáles se adaptan mejor a las condiciones que podrían encontrarse en una futura agricultura lunar.