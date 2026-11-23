OA Cloud y el Club Abierto de Editores (CLABE), con el patrocinio de AWS (Amazon Web Services), celebrarán el próximo 24 de noviembre una nueva edición y la última de este año de Encuentros en la Nube', que tendrá como protagonista la presentación oficial del nuevo CMS 4.0 de OA Cloud.

Bajo el formato 'Tardeo Mediático: Presentación del nuevo CMS 4.0', la convocatoria reunirá a CEO, directores y primeros ejecutivos de medios de comunicación en un encuentro privado diseñado para anticipar los desafíos y oportunidades que marcarán la evolución del sector editorial durante 2027.

La cita tendrá lugar a partir de las 18:00 horas en el Hotel Only YOU Atocha (Madrid) y combinará la presentación de la nueva plataforma tecnológica con un coloquio estratégico, una copa de bienvenida y un cóctel ejecutivo de networking entre profesionales del sector.

El principal atractivo de esta edición será la presentación en primicia del nuevo CMS 4.0 de OA Cloud, una plataforma desarrollada para responder a las necesidades actuales y futuras de los medios digitales, integrando en una única solución los últimos avances en inteligencia artificial, gestión editorial, infraestructura cloud y monetización.

La nueva herramienta supone una evolución en la forma en que los medios crean, gestionan, distribuyen y rentabilizan sus contenidos, incorporando funcionalidades orientadas a optimizar los flujos de trabajo de las redacciones, automatizar procesos y mejorar la eficiencia operativa.

Uno de los pilares fundamentales de esta nueva etapa tecnológica será la integración de la IA en los procesos editoriales, concebida como una herramienta de apoyo para los profesionales de la información.

Sin embargo, OA Cloud mantiene una de sus principales señas de identidad: combinar la innovación tecnológica con una atención personalizada y un soporte humano directo, a través de su equipo de técnicos y personal de operaciones. De esta manera, la compañía apuesta por una tecnología avanzada que permita a los medios evolucionar sin renunciar al acompañamiento especializado y a la cercanía en el servicio.

Además de la presentación del nuevo CMS 4.0, el encuentro abordará algunas de las cuestiones estratégicas que determinarán la competitividad de los medios de comunicación en 2027. Entre ellas destaca la incorporación de inteligencia artificial en las redacciones, tanto para agilizar los procesos de producción y gestión de contenidos como para facilitar nuevas dinámicas de trabajo.

También se analizará el papel de la infraestructura cloud como elemento fundamental para garantizar la seguridad, escalabilidad y eficiencia de los medios digitales, especialmente en un contexto de creciente demanda tecnológica.

La monetización de contenidos ocupará igualmente un lugar destacado, con especial atención a las nuevas oportunidades comerciales y publicitarias que ofrece el entorno digital, incluyendo servicios de branded content, nuevos formatos publicitarios y soluciones de publicidad programática directa.

El objetivo será mostrar cómo estas capacidades pueden integrarse dentro de una misma plataforma tecnológica para facilitar la gestión diaria de los medios y contribuir al desarrollo de modelos de negocio más sostenibles.