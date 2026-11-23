Lo que durante más de siglo y medio fue considerado el Everest inalcanzable de la mente humana parece haber hecho cumbre al fin ante el empuje de una máquina. El pasado viernes 20 de noviembre, el matemático estadounidense de origen turco Levent Alpöge, investigador en la firma tecnológica Anthropic, sacudió los cimientos de la ciencia al anunciar que, tras seis semanas de trabajo conjunto con una versión interna de la inteligencia artificial Claude, ha logrado demostrar la Hipótesis de Riemann.

Formulada en 1859 por el genio alemán Bernhard Riemann, esta conjetura sobre la distribución de los números primos —los ladrillos fundamentales de las matemáticas y pilares de la criptografía moderna— formaba parte de los prestigiosos Problemas del Milenio del Instituto Clay, dotados con un millón de dólares para quien lograra resolverlos.

El hallazgo no solo ha causado conmoción por su trascendencia teórica -ya que incluso abarca una versión aún más amplia, la Hipótesis Generalizada de Riemann-, sino por la naturaleza misma de la prueba. Alpöge explicó que él dirigió la estrategia inicial hasta que la IA "voló, bailó y se lució llegando a la meta".

El resultado es un monstruo lógico: un borrador en texto superaría las 250.000 páginas, una extensión tan colosal que resulta completamente ilegible para cualquier ser humano. De hecho, el propio Alpöge admitió con honestidad no dominar todavía todos los recovecos matemáticos del argumento generado por la máquina. Para hacer viable su escrutinio, el investigador publicó los 14 archivos de la prueba directamente en Lean, un lenguaje de programación especializado que permite a los ordenadores verificar paso a paso la validez lógica de cada deducción.

Las primeras comprobaciones automatizadas realizadas durante el fin de semana por grupos independientes —como investigadores del MIT— confirmaron que el código compila sin errores lógicos aparentes. Matemáticos de primer nivel, como James Maynard de la Universidad de Oxford, se mostraron asombrados y estimaron que hay un 98 % o 99 % de probabilidades de que el razonamiento sea correcto, mientras que el físico Brian Greene lo calificó como posiblemente "uno de los mayores avances matemáticos de los últimos dos siglos".

Pero ojo, no todo es euforia en la comunidad científica. Existe una oleada de cautela y se ha instaurado un profundo debate filosófico en las universidades de todo el planeta. Y es que muchos científicos, contrarios a la IA, aseguran que un código compile no garantiza automáticamente que no existan sutiles errores en la formulación del problema o atajos ocultos. Además, el Instituto Clay exige que la solución se publique formalmente y supere dos años de escrutinio y consenso general antes de entregar el premio.

Son muchos los que se muestran partidarios de frenar el avance de la inteligencia artificial, pero la realidad es que su evolución parece imparable. Y más si consigue ser utilizada de manera correcta en el campo científico, lo que puede aportar avances extraordinarios. Como toda herramienta de progreso, puede ser maravillosa si se utiliza adecuadamente y muy peligrosa si cae en manos de piratas.

¿Y qué pasará en un futuro con los matemáticos?

El avance, que llega apenas meses después de que OpenAI anunciara soluciones asistidas por IA para las ecuaciones de Navier-Stokes, ha dejado a muchos investigadores en estado de shock. Como resumió el matemático James McKee, de la Universidad de Londres, tras conocerse la noticia:

"Es a la vez un momento maravilloso y un momento terrible para ser un matemático investigador".

Para la ciencia no queda otra que adaptarse. El verdadero trabajo empieza ahora: durante los próximos años, los matemáticos tendrán la tarea innovadora de intentar trabajar codo a codo con la IA, intentando destilar y comprender las ideas ocultas dentro de millones de líneas de código creadas por una inteligencia artificial.

El nuevo matemático ya está aquí y el que no se adapte, desgraciadamente, se quedará atrás. Renovarse o morir.